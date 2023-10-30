Beşiktaş'ta seçim tarihi öne alındı

Beşiktaş'ta 10 Aralık Pazar günü yapılması planlanan seçimli genel kurul toplantısı 26 Kasım Pazar gününe alındı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamaya göre, kulübün Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı ile Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın yapılacağı tarihler öne çekildi. Buna göre daha önce 10 Aralık Pazar günü yapılması planlanan Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın tarihi 26 Kasım Pazar gününe alındı. Eğer çoğunluk sağlanamaz ise ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 3 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek.



Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Kulübümüzün Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı ile Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın gerçekleştirilme tarihleri, Beşiktaşımızın menfaatleri doğrultusunda görülen lüzum üzerine öne çekilmiştir.



Bu doğrultuda; Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı, 25 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilecektir. 25 Kasım Cumartesi günü çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 2 Aralık Cumartesi günü yapılacaktır. Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 26 Kasım Pazar günü yapılacaktır. 26 Kasım Pazar günü çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 3 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecektir" ifadelerine yer verildi.