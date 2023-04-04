Beşiktaş'tan TFF'ye jet yanıt: Ayrıcalık değil, adalet istiyoruz

Türkiye Futbol Federasyonu, ligden çekilen takımlara ilişkin kısa bir süre önce açıklama yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, ligden çekilen takımlara ilişkin bir açıklama yayımladı. Federasyondan yapılan açıklamada, Gaziantep FK ve Atakaş Hatayspor'un Spor Toto Süper Lig'den çekilmesinin ardından verilen kararların değişmeyeceği belirtildi.

Açıklamada, "TFF Yönetim Kurulu tarafından alınan ve 12 Şubat 2023 tarihinde TFF resmi web sitesinden duyurulan kararlar kamuoyuna ilan edilmiştir. Bu tarihten itibaren, Türkiye Futbol Federasyonunun bağımsız yargı kurullarından Tahkim Kuruluna hiçbir kulüpten resmi bir itiraz başvurusu yapılmamıştır. Ayrıca Sayın Başkan'ımızın dün gerçekleştirilen basın toplantısında da tekrar ettiği üzere, 11 Süper Lig kulübümüzün TFF'nin almış olduğu kararın değişmemesi yönündeki yazılı beyanları doğrultusunda TFF'nin, kimseye ve hiçbir kulübe ayrıcalık göstermeden aldığı kararlarda bir değişiklik olmayacağını bir kez daha kamuoyunun bilgilerine sunarız." ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş'tan yapılan paylaşımda ise, "Ayrıcalık değil, adalet istiyoruz." ifadeleri yer aldı.