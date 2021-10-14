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Bildiklerinizi unutun! FIFA'nın yeni ofsayt sistemi sahaya iniyor

Bildiklerinizi unutun! FIFA'nın yeni ofsayt sistemi sahaya iniyor

FIFA'nın küresel futbol gelişim direktörü Arsene Wenger, futbolcuların ofsaytta olup olmadığını otomatik tespit edecek yeni sistemin, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda büyük olasılıkla uygulanacağını belirtti.

FIFA'nın küresel futbol gelişim direktörü Wenger, Fransa'nın başkenti Paris'te basına yaptığı açıklamada, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda futbolcuların ofsaytta olup olmadığını otomatik tespit edecek yeni sistemin büyük olasılıkla uygulanacağını söyledi.

Bir futbolcunun ofsaytta olduğu anda kararın yardımcı hakeme bildirileceğini ifade eden Wenger, bazı şeyleri gizli tutması gerektiğini ancak bunun tahkimde büyük değişime neden olacağını kaydetti.

Etiketler fifa yeni ofsayt ofsayt yeni ofsayt sistemi ofsayt sistemi
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