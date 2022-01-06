Burak Yılmaz efsane futbolcuları bile geride bıraktı!
Burak Yılmaz, Lille formasıyla bir kez daha tarihe geçti. Milli futbolcumuz, Fransa'nın önde gelen gazetelerinden L'Equipe'in yayınladığı listeye göre, "Fransız futbolundaki en önemli 30 kişi" arasında 11. sırayı aldı.
Geçen sezon Lille'in şampiyon olmasında büyük pay sahibi olan Burak Yılmaz, Fransızlar tarafından yayınlanan listede kendine yer buldu.
LİSTEDE YER ALAN TEK TÜRK
Geçen sezon gösterdiği müthiş performansla Lille'i şampiyonluğa taşıyan Burak Yılmaz, "Fransız futbolundaki en önemli 30 kişi" listesinde 11. sırayı aldı. İlerleyen yaşına rağmen ortaya koyduğu performansla taraftarların sevgilisi olan "Kral" takımının bu sezon Şampiyonlar Ligi grubundan lider çıkmasında da büyük pay sahibi oldu.
GEÇEN SEZONA DAMGA VURMUŞTU
2020/2021 sezonunun başında Lille'e transfer olan Burak Yılmaz, çıktığı 33 maçta 18 gol ve 5 asist üretmiş ve ilk sezonunda PSG'nin önünde şampiyonluk sevinci yaşamıştı. Bu sezon geçen senenin uzağında kalan milli futbolcumuz toplam 24 maçta forma giyerken takımına 6 gol ve 5 asistlik katkı verdi.
İşte o liste:
Kylian Mbappé
Karim Benzema
Lionel Messi
Christophe Galtier
Didier Deschamps
Franck Haise
Dimitri Payet
Neymar
Antoine Griezmann
Kadidiatou Diani
Burak Yılmaz
Nasser al-Khelaïfi
Zidane
Paul Pogba
Bruno Genesio
Vincent Labrune
Jorge Sampaoli
Stephanie Frappart
Peter Bosz
Hugo Lloris
Noël Le Graët
Lucas Paqueta
Thierry Henry
Pablo Longoria
Mino Raiola
Jean-Michel Aulas
Dimitri Rybolovlev
Habib Beye
Corinne Deacon
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