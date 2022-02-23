  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Bursaspor'un acı kaybı

Bursaspor'un acı kaybı

Bursaspor'un acı kaybı

Bursaspor Kulübü’nün eski atletizm antrenörü Zakir Özgür hayatını kaybetti.

Bursaspor Kulübü’ne önemli hizmetleri dokunmuş olan eski atletizm antrenörü Zakir Özgür vefat etti.

Yeşil-beyazlı kulüp, yayımladığı başsağlığı mesajında şu cümlelere yer verdi:

“Kulübümüze büyük hizmetlerde bulunmuş, eski atletizm antrenörümüz Zakir Özgür’ün vefat haberini derin bir üzüntü içerisinde öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet sevenlerine baş sağlığı dileriz.”

Etiketler Bursaspor bursaspor antrenör
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yunanistan Türk balıkçılarına ateş açtı! Yaralılar var
Kripto parası olanları üzecek tahmin! Bitcoin'de beklenen seviye açıklandı
Prof. Dr. Naci Görür ''zavallılık'' diyerek isyan etti
Üç Kız Kardeş’in güzeli Özgü Kaya, mankenlere taş çıkardı
Altaylı, ''rahatlayın'' deyip Millet İttifakı'nın adayının ''kim olmayacağını'' açıkladı
Ünlü stratejistten Türkiye ile ilgili ''dolara kuru'' iddiası
Ukraynalılar, Rusya'nın olası askeri saldırısını böyle bekliyor
İlk bakışta çözemeyeceğiniz birbirinden garip 17 fotoğraf
Metin Özkan ''montaj'', Ufuk Enginler ''korktum'' dedi
Altın fiyatları için İslam Memiş'ten dikkat çeken uyarı