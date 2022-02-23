Bursaspor'un acı kaybı
Bursaspor Kulübü’nün eski atletizm antrenörü Zakir Özgür hayatını kaybetti.
Bursaspor Kulübü’ne önemli hizmetleri dokunmuş olan eski atletizm antrenörü Zakir Özgür vefat etti.
Yeşil-beyazlı kulüp, yayımladığı başsağlığı mesajında şu cümlelere yer verdi:
“Kulübümüze büyük hizmetlerde bulunmuş, eski atletizm antrenörümüz Zakir Özgür’ün vefat haberini derin bir üzüntü içerisinde öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet sevenlerine baş sağlığı dileriz.”
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol