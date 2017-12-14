Cenk Tosun gidiyor, Boakye geliyor !

Siyah-Beyazlılar'ın bu sezon Kızılyıldız formasıyla harika bir performans sergileyen Richmond Boakye'yi istediği öne sürülüyor. Gana basını, Beşiktaş'ın Kızılyıldız'a kiralama teklifi yaptığını iddia etti.

9 MİLYON EURO OPSİYON DA VAR

Gana basını, Kartal'ın teklifinin içinde 9 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunduğunu da belirtti. Rennes'in 7 milyon Euro, Anderlecht'in ise 6 milyon Euro'luk satın alma teklifleri sunduğu da öğrenildi.

CHELSEA DE YAKIN TAKİPTE

Boakye ile ayrıca İngiliz devi Chelsea'nin de yakından ilgilendiği ifade ediliyor. 24 yaşındaki forvet, bu sezon tüm kulvarlarda Kızılyıldız formasıyla 27 maça çıkarken, rakip ağlara tam 22 gol gönderdi.

JUVENTUS FORMASINI DA GİYDİ

Beşiktaş'ın bu hamlesi "Devre arasında Cenk Tosun satılacak. Yönetim yerine alternatif arıyor" yorumlarını da beraberinde getirdi. Boakye daha önce Juventus ve Genoa formalarını da giydi.