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  4. 19 Kasım 2018 21:53

Chiellini: Pepe'nin Beşiktaş'ta oynamasına şaşırdım

İtalya ile Portekiz arasında oynanan maçın ardından konuşan Juventus'un dünyaca ünlü savunmacısı Giorgio Chiellini, Pepe'yle ilgili Beşiktaşlıları kızdıracak bir açıklamada bulundu.

Chiellini: Pepe'nin Beşiktaş'ta oynamasına şaşırdım
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İtalya ile Portekiz arasında oynanan UEFA Uluslar Ligi karşılaşması sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Chiellini, Pepe'nin Beşiktaş'ta oynamasına şaşırdığını söyledi.

Pepe'nin kaliteli bir oyuncu olduğunu dile getiren İtalyan oyuncu "Pepe, Real Madrid'in önemli oyuncularından biriydi. Onun Beşiktaş'ta olmasına şaşırdım. İlerleyen yaşına rağmen üst düzey seviyede devam edebilecek birisi. Portekiz Milli Takımı'nda herkese örnek olan bir oyucnu" şeklinde konuştu.

Mücadele 0-0'lık beaberlikle tamamlanırken Pepe karşılaşmada süre almadı.

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