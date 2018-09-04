  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. 04 Eylül 2018 10:05

Cocu'nun planı hazır ! Milli arada...

Sezona kötü bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Phillip Cocu, milli arayı en iyi şekilde değerlendirmek istiyor.

Cocu'nun planı hazır ! Milli arada...
A+ A-

Spor Toto Süper Lig’de dört hafta sonunda üç mağlubiyet ve bir galibiyet elde ederek 3 puanla 13. sırada kalan ve oyun olarak da beklentilerin oldukça altında bir görüntü çizen Fenerbahçe’de Phillip Cocu, milli arada takım uyumu ve kolektif oyun üzerine yoğun mesai harcayacak.

Bein Sports’un haberine göre Hollandalı çalıştırıcı takımdaki yeni oyuncuların milli takımlarına gitmemelerini avantaja çevirmek istiyor. Kayserispor maçında gözlemlenen kopuk görüntüyü çözmek için çalışacak olan Cocu, takımını zorlu fikstüre en iyi şekilde hazırlamanın peşinde.

Milli aradan sonra Atiker Konyaspor deplasmanına gidecek olan sarı-lacivertliler, Konya deplasmanı sonrası hafta içinde UEFA Avrupa Ligi’ndeki ilk maçında Dinamo Zagreb’e konuk olacak daha sonra da hafta sonu, 6. hafta mücadelesinde yine inişli çıkışlı bir grafik çizen ve seri galibiyetler yakalamak isteyen Beşiktaş’ı ağırlayacak.

fenerbahçe haberleri , son dakika fenerbahçe haberleri , cocu , fenerbahçe
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM