Demba Ba'den Beşiktaş taraftarına mesaj

Başakşehir'in Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ettiği mücadelede tek golü atan Demba Ba, maçın ardından konuştu.

İşte Demba Ba'nın açıklamaları;

Beşiktaş taraftarlarına mesaj yollayan Demba Ba, "Beşiktaş eski takımım ve Beşiktaş'ı ne kadar sevdiğimi, saydığımı herkes bilir. Bugün iyi oynadığımıza inanmıyorum. Tek önemli kısım 3 puanı almamız. Daha yapmamız gereken çok şey var. Beşiktaş taraftarının sevgisini biliyorum. Bu sevgi ve saygı karşılıklı. Beşiktaş'a son geldiğimde beni çok istemişlerdi. Onların da bende özel bir yeri var" dedi.

Kendi performansını değerlendiren Senegalli yıldız, "Aslında Demba Ba hiçbir yere gitmedi. Sadece doğru zaman gelmesi için bekliyordum ve çalışıyordum. Dualarımda da hep bu vardı. Şans bulduğum sürece elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.



