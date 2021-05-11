  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Denizlispor'un ardından Süper Lig'e veda eden iki takım belli oldu

Denizlispor'un ardından Süper Lig'e veda eden iki takım belli oldu

Süper Lig'de bitime 1 hafta kala Denizlispor'un ardından, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Ankaragücü'nün küme düşeceği kesinleşti.

Süper Lig'in 41. haftası büyük bir heyecana sahne oldu. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçlarda dikkat çekici sonuçlar alınırken Erzurumspor, deplasmanda Alanyaspor'u 3-2 yenmesine rağmen Süper Lig'de küme düşen ikinci takım oldu.

Küme düşme korkusunu en çok hisseden takımlardan Gençlerbirliği, sahasında Göztepe'yi konuk etti. Adeta gol düellosuna dönüşen maçta Gençlerbirliği, 3-2 yenik duruma düşmesine karşın sahadan 5-3 galip ayrıldı ve çok kritik bir 3 puan kazandı.

Bir diğer küme düşme adayı Erzurumspor ise 2-0 yenik duruma düştüğü Alanyaspor karşısında 3-2 kazanarak önemli bir galibiyet alsa da küme düşmekten kurtulamadı.

Ankaragücü ise Kasımpaşa deplasmanından istediğini alamadı ve sahadan 2-1 yenik ayrılarak tüm umutlarını son haftaya bıraktı.

İşte Süper Lig'de oynanan tüm maçların sonuçları ve puan durumu;

Yeni Malatyaspor 1 - 1 Hatayspor

Gaziantep FK 4 - 5 Çaykur Rizespor

Kasımpaşa 3 - 1 Ankaragücü

Gençlerbirliği 5 - 3 Göztepe

Alanyaspor 2 - 3 Erzurumspor

Başakşehir 0 - 0 Kayserispor

Etiketler BB Erzurumspor MKE Ankaragücü erzurumspor küme küme düşme
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Neslinin tükendiği sanılıyordu ama... Şırnak'ta ortaya çıktı
2 metrelik boyuyla sosyal medyayı salladı: Bu bir adam değil...
2021 yılından utandıran Türkiye manzarası...
İçişleri'nden bayram için yeni sokağa çıkma kısıtlaması muafiyeti kararı
Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı
Türkiye'nin de Acun'un da gözü aydın: Şeyma bombayı patlattı
Ev, arsa sahipleri için son gün yaklaşıyor... Ceza yememek için bugünü kaçırmayın
İşte süper kahramanları canlandıran oyuncuların gerçek hayattaki halleri
Uyuşturucu baronu koronavirüsten öldü
Banka hesaplarındaki dövizlere kur farkı vergisi mi geliyor ?