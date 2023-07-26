Dünya devleri Başakşehir’in genç kalecisi için yarışıyor

Rams Başakşehir’in genç kalecisi Deniz Dilmen için Avrupa takımları sıraya girdi. Fransız basını Wolverhampton, Everton, Villarreal ve AC Milan’ın futbolcuyu transfer etmek için teklifte bulunduğunu yazdı.

Türkiye ve Avrupa’da transfer dönemi hareketliliği sürüyor. Kulüpler yıldızlar futbolcuların yanı sıra geleceğe yatırım yapmak için genç futbolcuları da kadrosuna katmaya çalışıyor.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY'DA İSTEMİŞTİ

Bu kapsamda Trendyol Süper Lig ekiplerinden Rams Başakşehir forması giyen 18 yaşındaki kaleci Deniz Dilmen için Beşiktaş ve Fenerbahçe teklifte bulundu. Ancak turuncu lacivertliler bu iki ekipten gelen teklifleri reddetti.

4 TAKIM TEKLİF YAPTI

Foot Mercato’da yer alan habere göre sözleşmesinin bitmesine bir yıl kalan futbolcuyu birçok Avrupa devi istiyor. İngiliz ekipleri Wolverhampton ve Everton ile İspanyol ekibi Villarreal ve İtalyan ekibi AC Milan futbolcu için teklif yaptığı belirtildi.

PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

200 cm boyundaki 18 yaşındaki kaleci Türkiye'de U19 Ligi’nin en iyi kalecisi seçilmişti. Geçen sezon oynanan Başakşehir- Adana Demirspor maçında yaptığı 9 kurtarışla maça damgasını vurmuştu.