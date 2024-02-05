Dursun Özbek'ten Ali Koç'a: Bir ağlama hali var

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç hakkında iddialarda bulundu.

Dursun Özbek'in öne çıkan açıklamaları şöyle:

'MHK ile kavgalı, Tahkim ile kavgalı. Bütün takımlarla kavgalı'

"Ağzımızdan çıkan laflara dikkat etmemiz gerekiyor. Bir kulübün başkanı, federasyonla kavga ediyor, MHK ile kavgalı, Tahkim ile kavgalı. Bütün takımlarla kavgalı. Kulüpler Birliği Vakfı'nın sezon açılışında o kişinin şöyle bir ifadesi oldu; Bu sene şampiyon olmak için, fıtratımda olan ve olmayan, elimden gelen ve gelmeyen her şeyi yapacağım dedi"

'Derhal istifa etmeli'

"Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı olarak bunları diğer 19 takıma söylüyorsun. Böyle bir laf edilir mi? Sen eğer bu ifadenin arkasında duruyorsan, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı görevini bırak, diye çağrıda bulundum. Bugün de bunu tekrarlıyorum. Derhal istifa etmeli. Ondan sonra Fenerbahçe Kulübü başkanı olarak istediklerini söyleyebilirsin"

'Fenerbahçe Başkanı olacak zat'

"Son divanı izlemedim ben fakat Fenerbahçe Kulübü Başkanı olacak zatın söyledikleri basına da yansıdı. Dolayısıyla tarafıma da geldi. Tabii hoş bir ifade tarzı değil"

'Türkiye'yi bölmek için bir proje mi'

"Birincisi Türkiye'yi çekemeyenlerin ve düşman olanların Türkiye'yi bölmek için çeşitli davranış biçimleri var. Acaba ben de diyorum böyle birisi bir proje mi? Türkiye'yi ne PKK bölebilmiş ne FETÖ bölebilmiş. Yani kimse bölememiş. Türkiye'yi bölmek için yeni bir proje mi deniliyor yani"

'Ali Koç'a tavsiye ediyorum bundan vazgeç'

"Dolayısıyla o kişiye şunu tavsiye ediyorum. Bundan vazgeç. Türkiye'nin huzura, birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Türkiye'nin bekasını tehlikeye atacak bu tartışmalar böyle başlar ve nerede duracağını bilemezsin. Onun için ben kendisine bu huzuru bozucu, Türkiye'nin birlik ve beraberliğine kasteden davranış biçimi içerisinde olmamasını tavsiye ediyorum"

'Bir ağlama hali var'

"Fenerbahçe başkanı olan kişinin ifadelerine dikkat ettiğinizde hep bir mağduriyet çıkarma, hep bir ağlama hali var"



'Şampiyon olamamaları travmatik bir durum yaratıyor'

"Sahada mücadeleni edersin, kazanırsan şampiyon olursun. Kazanamazsan bunu unut. Böyle bir endişeleri var. 10 yıla yakın süredir şampiyon olamamaları travmatik bir durum yaratıyor. Bunun çaresi kavga ederek değil, mücadele etme becerisini daha iyi yönetmekle alakalı. Benim onlara bir ağabey tavsiyem şu; Yeşil sahanın içinde kalın. Enerjinizi performansınızı daha üst seviyeye çekmek için harcayın"