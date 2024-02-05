  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Ali Koç'tan Dursun Özbek'e yanıt: Tabii yüreğiniz yetiyorsa…

Ali Koç'tan Dursun Özbek'e yanıt: Tabii yüreğiniz yetiyorsa…

Ali Koç'tan Dursun Özbek'e yanıt: Tabii yüreğiniz yetiyorsa…
Güncelleme:

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ezeli rakip Galatasaray'ın Başkanı Dursun Özbek'in kendisine yönelik iddialarına sert bir yanıt verdi.

Yapılan açıklamada; "Galatasaray Kulübü Başkanının açıklamalarına istinaden;

* Proje,
* Bölücülük,
* Patolojik,
* Mağduriyet söylemleri,
* Kulübünüze haciz getirme konuları başta olmak üzere
* FETÖ ile ilgili gerçekler,
* Atanan başkan ve
* ⁠Kulüplerimiz arasında devam eden tüm gündemler ile ilgili olarak uzaktan maval okumak yerine sizi istediğiniz mecrada, yanınıza istediğiniz yardımcıyı da alarak 5. kez karşı karşıya yayına çıkmaya davet ediyorum.

Tabii yüreğiniz yetiyorsa…" denildi. 

Dursun Özbek'ten Ali Koç'a: Bir ağlama hali varDursun Özbek'ten Ali Koç'a: Bir ağlama hali varFutbol

 

Etiketler Fenerbahçe fenerbahçe dursun özbek ali koç iddia
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
60 TL'ye aldığı fotoğraftaki ayrıntı 70 milyon TL kazandırdı 60 TL'ye aldığı fotoğraftaki ayrıntı 70 milyon TL kazandırdı Enflasyon sonrası Şubat 2024 kira zam oranı belli oldu Enflasyon sonrası Şubat 2024 kira zam oranı belli oldu TÜİK 2024'ün ilk enflasyon rakamlarını açıkladı TÜİK 2024'ün ilk enflasyon rakamlarını açıkladı İstanbul'da genç müzisyene saldırı: Nişanlısının kollarında can verdi İstanbul'da genç müzisyene saldırı: Nişanlısının kollarında can verdi Enflasyon sonrası Dolar'dan yeni rekor Enflasyon sonrası Dolar'dan yeni rekor Asrın felaketinden önce, asrın felaketinden sonra... Bu fotoğraflar aynı yerlerde çekildi Asrın felaketinden önce, asrın felaketinden sonra... Bu fotoğraflar aynı yerlerde çekildi Asrın felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı Asrın felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı Asrın felaketiyle ilgili şoke eden ayrıntı! Bir yıl sonra ortaya çıktı Asrın felaketiyle ilgili şoke eden ayrıntı! Bir yıl sonra ortaya çıktı ORC İzmir yerel seçim anketi sonuçlarını açıkladı ORC İzmir yerel seçim anketi sonuçlarını açıkladı Gülşen Bubikoğlu sosyal medyayı salladı Gülşen Bubikoğlu sosyal medyayı salladı