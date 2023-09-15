Efsane Türk futbolcu Burhan Sargın hayatını kaybetti

Türk futbolunun ve Fenerbahçe'nin efsaneleri arasında olan Burhan Sargın 93 yaşında hayatını kaybetti.

Türk futbolunun efsanevi isimlerinden olan ve 'Dünya Kupası'nda hat-trick yapan ilk ve Türk futbolcu' unvanını elinde bulunduran Burhan Sargın, 94 yaşında hayatını kaybetti.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Millî Takımımızın eski futbolcusu "Canavar" lakaplı Burhan Sargın'ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

8'i A Millî Takım, 1'i B Millî Takım, 2'si U21 Millî Takım olmak üzere 11 kez Ay-Yıldızlı formamızı giyen Burhan Sargın, 1954 Dünya Kupası elemelerinde İspanya'yla oynadığımız play-off maçlarında iki gol kaydederek Dünya Kupası'na katılmamıza büyük katkı sağlamış, İsviçre'deki finallerde Güney Kore maçında 3 gol atarak Dünya Kupası finallerinde hat-trick yapan ilk ve tek Türk futbolcu olmuştu.

Hacettepe'de futbola başlayan Burhan Sargın, daha sonra iki dönem Fenerbahçe'de ve Adalet kulübünde forma giymişti. Sargın futbolu bıraktıktan sonra Fenerbahçe Kulübü'nde yöneticilik görevinde de bulunmuştu.

Merhumun cenazesi 16 Eylül 2023 Cumartesi günü (Yarın) saat 11.00'de Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde düzenlenecek olan törenin ardından, Karacaahmet Şakirin Camii'nde öğlen namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanlığında defnedilecektir.

Merhum Burhan Sargın'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve başta Fenerbahçe olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı dileriz."