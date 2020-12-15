Emre Belözoğlu: Biz buradan dimdik çıkacağız

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu. Camia içindeki havadan bahseden Belözoğlu, Fenerbahçe taraftarına seslendi.

"PANİK HAVASI YOK!"

Emre Belözoğlu: Cumartesi akşamı tüm Fenerbahçelileri ve bizi üzen sonuçla karşı karşıya kaldık. Tüm camiamızdan ve taraftarlarımızın bizim ne kadar üzgün olduğumuzu bilmenizi istiyorum. Fenerbahçe Kulübü Ali Koç önderliğinde ve bizde bir panik havası yok. Panik havası varmış gibi lanse edilmesinden rahatsızım. Söylememiz gereken gerçekler var. Sezon başından beri mutlaka kayıplarımız olacak. Kötü günlerde olacak.



"HERKES ÇOK ÜZGÜN"

Emre Belözoğlu: Sahadan gelmiş biri olarak takımımıza ve hocamıza güveniyoruz. Panik havası yok. Başkanımızın önderliğinde ben ve Erol Hoca'nın kurduğu yapıyı yöneteceğiz. Gerek birebir gerek toplu olarak toplantı yaptık. Değerlendirmeler yaptık. Özetle, herkes çok üzgün.

"BU ORTAMI BİZ OLUŞTURMADIK"

Emre Belözoğlu: "Sezon başında 21 takım değil, 1 takım varmış havasını oluşturmaya çalışanlar şu anda başka bir hava oluşturmaya çalışıyorlar. Bu ortamı biz oluşturmadık, şu anda oluşturulan ortamı da biz oluşturmuyoruz.Fenerbahçe taraftarlı şekilde 3 iç saha maçını oynamış olsaydı, bu maçları kazanırdı. Bizi ayağa kaldıracak en büyük gücümüz taraftarımız ve camiamız."



"FENERBAHÇE BÜYÜK CAMİADIR"

Emre Belözoğlu: Fenerbahçe camiası çok büyük camiadır. Her türlü sıkıntının içinde Fenerbahçe ayağa kalktıysa bu taraftarı sayesindedir. Eğer bir mağlubiyet varsa sabahında en çok bunu biz yaşıyoruz. En ufacık bir mağlubiyette bizi yıpratmaya çalışacaklar.

"BİZ BURADAN DİMDİK ÇIKACAĞIZ"

Emre Belözoğlu: Takımımıza, oyuncularımıza ve hocamıza güveniyoruz. Biz buradan dimdik çıkacağız. Herkes çok rahat bir şekilde futbolu yorumlayabiliyor. Herkesin bir fikri var. Otomatikman 84 puanı olan bir takım 50 ile 60 bandında puan toplarsa şampiyonluğunu ilan eder.



"FENERBAHÇE MUTLUYSA BEN DE MUTLUYUM"

Emre Belözoğlu: Önümüzdeki 84 puanın tamamına talibiz. Geçmişte bir çok örneğini verdik. Fenerbahçe inandığında bunu çevirebilecek güçtedir. Burada umut aşılayan bir kişi değilim. Onların içinden biriyim. Fenerbahçe mutluysa ben de mutluyum, mutsuzsa ben de mutsuzum.

"İÇERİDE 3 MAÇ KAYBETMEMİZ BİZİ ÇOK ÜZDÜ"

Emre Belözoğlu: İçeride 3 maç kaybetmemiz bizi çok üzdü. İç saha performansımız teknik boyutunu hocamız değerlendirecektir. Hemen hemen her hafta değerlendirmemizi yapıyoruz. Sistematik bir çalışmamız var. Fenerbahçe iç sahadaki yenilmezlik serilerinde hep taraftarı olmuştur.



"BİZ BUNLARA KARŞILIK VERECEĞİZ"

Emre Belözoğlu: "Fenerbahçe, sezon başından beri oluşturulan algının içinde olmadı. Bu ortamı oluşturan kişiler, bu plana başladılar ve şu anda da devam ettiklerini zannetsinler. Biz bunlara karşılık vereceğiz, öncelikle sahada."

"GÖREVİMİZ SADECE TRANSFER YAPMAK DEĞİL"

Emre Belözoğlu: "Kazanmakta ve kaybetmekte birliktelikler çok önemli. Fenerbahçe gibi sıkıntılara maruz kalmış bir kulüp için birliktelik çok önemli.Her haftayı planlayarak devam ediyoruz. Görevimiz sadece transfer yapmak değil. Bizim yaptığımız daha önemli işler var. Görevimiz sadece Fenerbahçe'ye transfer yapmakmış gibi bir algı olmasın."

"BİZ BU OYUNU BOZACAĞIZ"

Emre Belözoğlu: Biz bu oyunu bozacağız. Kimsenin şüphesi olmasın. Fenerbahçe'nin büyüklüğünden dolayı bunlar söyleniyor. Herkes müsterih olsun. Bu takım iyi bir takım. Futbolcular, taraftarların neler istediğini biliyor. Fenerbahçe taraftarı en kötü günde bile takımını destekler.

"FENERBAHÇE'NİN BÜYÜKLÜĞÜ BAMBAŞKA BİR BÜYÜKLÜK"

Emre Belözoğlu: Fenerbahçe büyüklüğü bambaşka bir büyüklük. Fenerbahçe, sezon başından beri yaratılan algının içinde olmadık. Bunu yapan kişiler kendileri yapıyor. Fenerbahçe'nin uzun senelerdir gelmeyen şampiyonlukları var. 2010-2011'den beri yaşadıkları çok şey var.

"FENERBAHÇE ŞU ANDA BİZİM GURURUMUZDAN DA ÖNDE"

Emre Belözoğlu: "Fenerbahçe için birçok sevgimizden, birçok duygumuzdan vazgeçtik. Fenerbahçe şu anda bizim gururumuzdan da önde."