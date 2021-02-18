Emre Belözoğlu'dan flaş açıklamalar: En fazla mağdur olan takım Fenerbahçe

Belözoğlu, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kulüplerin hakemlerle ilgili yaptığı açıklamalara dikkati çeken ve hakem atamalarının önemine değinen Emre Belözoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Hakemlerden, kararlardan, ofsayt çizgilerinden ve VAR adımlarından en fazla mağdur olan takım Fenerbahçe. Milyonları ilgilendiren hakem atamaları konusunda çok daha üzerine düşünülmüş adımlar atılması gerektiğini düşünüyorum. Maçı kazanan takımların konuşma isteğinin devam etmesi, maçı kazanmasına rağmen hala hakemin konuşulması bir strateji ve herkes bunu uygulamak istiyor. Ben bunu doğru bulmuyorum. Tabii ki canın yandığında ve yanlış kararlarda bunu dile getirmek gerekiyor. Her takımın amacı, beklentisi düzgün işleyen bir sistemde yarışmaktır. Adalet dediğin şey de o. Adalet dediğin şey tek taraflı işliyorsa o zaten sistemi direkt güvenilmez kılıyor. Kazansan da kaybetsen de hakem odaklı konuşmak belli ki bir strateji ancak bu samimi değil. Ben sezon başında da dile getirdiğim noktadayım; Hata ile kasıt arasındaki farkı görebiliyoruz. Şu an kasıtlı olarak yapılan şeyleri net bir şekilde görebiliyoruz."

"HÜSEYİN GÖÇEK'E GÜVENMEK İSTİYORUM"

Süper Lig'in 26. haftasında 21 Şubat Pazar günü Göztepe ile Ülker Stadı'nda yapacakları maça hakem Hüseyin Göçek'in atanmasını değerlendiren Emre Belözoğlu, şunları söyledi:

"Ben derbide Hüseyin Göçek'in 4. hakemliğinden memnun değildim. Saha kenarında çizginin tam üzerinde maç boyunca ortaya konan tavır ve hareketlere karşı hiçbir şey yapmadı, saha kenarında hakemlere baskı kurmaya çalışan 5 kişiyi bir kere bile oturtamadı, herkes maçı ayakta izledi ve hakem bunu tamamen görmezden geldi. Buna rağmen yine de 'Neden maçımıza Hüseyin Göçek atandı?' demek istemiyorum. Hüseyin Göçek'e güvenmek istiyorum. Hüseyin Göçek dahil bütün hakemlere güvenmek istiyorum. Kim geliyorsa futbola ve futbolun değerlerine hizmet edecek. İşini sahanın içinde yapsın. Biz bundan yanayız. Hüseyin Göçek'in maçı hakkaniyetli yöneteceğine inanıyorum."

"EMEK DIŞINDA SONUCA HİÇBİR ŞEY ETKİ ETMESİN"

Süper Lig'de kritik bir sürece girileceğini ve bu dönemde hiçbir takımın hakem hataları nedeniyle hakkının yenilmemesi gerektiğini aktaran Emre Belözoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Herkes için zorlu süreçler başlıyor. Ligin artık sonuna doğru geliniyor. Lütfen kimsenin hakkı yenmesin, emek dışında sonuca hiçbir şey etki etmesin. Burada Fenerbahçe'nin hakkını korumak bizim en büyük görevimiz ve bunun için en büyük mücadeleyi vereceğiz. Ancak hakemlerin Beşiktaş ve Galatasaray derbisi öncesi olduğu gibi baskı altına alınmaya çalışılması, yanlı yönetime mecbur kılınması... 'Doğru değil' diyorum. Doğru olmayan bu hamlelerin karşılığı alındı mı? Evet, onlar tarafından alındı. Bizim de mi bunu yapmamız isteniyor? Hakemi etki altına al, kazansan da konuş kaybetsen de konuş, maçtan önce konuş, baskı kur... Bunu yapanlar sonuç alıyorsa ki aldıklarını gördük ve buna bir önlem alınmadığını da gördük, o zaman demek ki herkes bunu yapabilir."

"ATAMALARDA MHK'NİN DAHA FARKLI PARAMETRELERİ OLMALI"

Hakemlerin adaletli bir şekilde atanması gerektiğini vurgulayan Emre Belözoğlu, şu görüşleri paylaştı:

"Camiamız, hakemlere dair her şeyi adeta kayıt tutuyor gibi. İsim isim ve maç maç şu hakemle şu kadar maçı kaybetmişiz, bunu böyle yapmışız diye bizim önümüze getiriyorlar zaten bütün bilgileri. Ayrıca biz kulüp olarak da hangi hakem ne yapmıştı? Sadece bizim maçlarımızda genel anlamda neler yapmışlardı? Bunları tek tek tutuyoruz, her şeyi biliyoruz. Ama ben bunu kullanma derdinde değilim. Bizim en büyük talebimiz ve isteğimiz sisteme güvenmek, adaletli olduğuna inanmak ve bütün hakemlere güvenmek."

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından hakemleri koruyan adımların atılması gerektiğini belirten Belözoğlu, "Ligin en kritik haftalarında atamalar yapılırken MHK'nin daha farklı parametreleri, kuralları ve değerleri olmalı. Bu çok ciddi bir sorumluluktur. Hata da yapsa, doğru da yönetmeye çalışsa, her ne olursa olsun biraz daha kendi hakemlerini koruyacak adımlar atılmalı MHK tarafından. Sonuçta Türk futbol ailesi olarak, hakemler de bizim, hakemleri dışlayacak politika izlemeyiz, öyle bir derdimiz de yok. Yabancı hakem istemiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

"GÖZÜMÜZE PARMAĞIN SOKULMASINA MÜSAADE ETMEYİZ"

Fenerbahçe'nin haklarını sonuna kadar savunacaklarını ifade eden Emre Belözoğlu, şöyle devam etti:

"Spor yöneticisinin görevi kulübümüzün menfaatlerini gözetmektir ama bu noktada haksızca hamleler yapılmasına, gözümüze de parmağın sokulmasına müsaade etmeyiz. Bunu yaparlarsa biz de her takımın yaptığı gibi stratejik davranmak zorunda kalacağız. Ortam gerilecek. Kim beslenecek bundan? Biz gerilim yaratmak ve manipülatif ortamdan beslenmek isteyen taraf değiliz. Hakem Zorbay Küçük, Trabzon'da kırmızı kartı vermedi, tüm futbol gündeminin konusu oldu. Buna karşılık bir hafta sonra çok önemli bir maça atanıyor. Bunları sorgulamak, takip etmek ve konuşmak bizim görevimiz olmalı mı olmamalı mı? Sen hakemlerle birlikte tüm sistemi düzgün bir seviyeye çekmek adına gerekenleri yaparsan ve adaleti sağlarsan el birliği ile gereken seviyeye gelirsin. Ancak Fenerbahçe gol atıyor, o kural bir hafta sonra başka şekilde uygulanıyorsa, Fenerbahçe penaltıdan gol kaçırıyor, bir hafta sonra başka kurallar uygulanmaya başlıyorsa işte bu sorgulanır. Yöneticiler de kazandıkları maçtan sonra 'Kazandık ama bu aslında bizim hakkımız olmayan bir goldü' diyebilecek cesareti gösterirse, özetle herkes bir adım atarsa bu sistemi düzeltiriz, sorunlar çözülür."

"VAR'IN İŞLEYİŞİ YETERLİ DEĞİL"

Emre Belözoğlu, Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemiyle ilgili eleştirilerde bulundu.

Sarı lacivertli takımın sportif direktörü, "VAR'ın işleyişi benim gözümde yeterli değil. Çizgi sistemi Türkiye'de diğer büyük liglere göre çok geride, gerçekçi olmamız lazım. Gol, taç ve ofsayt çizgisi sistemimiz ne yazık ki çok geride. Bunu görüp, farkında olup gereken adımları atarsak işte sistemi o zaman daha doğru korumuş oluruz." ifadelerini kullandı.

"HERKESİN EŞİT ŞANSI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Emre Belözoğlu, Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin 51'er puanla Süper Lig'in ilk 3 sırasını paylaşmalarıyla ilgili şunları kaydetti:

"Diğer takımlara göre daha iyi ve derinliği olan bir kadromuz var. Biz her şeye rağmen takımımıza inanıyor ve güveniyoruz. Herkesin eşit şansı olduğunu düşünüyorum, Fenerbahçe'nin mevcut kadrosu ile şampiyonluğu sonuna kadar kovalayacağını ve sonunda Allah'ın izni ile kupayı kaldırabilecek takım olduğunu düşünüyorum. Bunu için de mücadele edeceğiz."

"FENERBAHÇE'NİN GENÇ OYUNCULARI DEĞERLENDİRECEK PROJELERLE, STRATEJİK DAVRANMASI GEREKİYOR"

Emre Belözoğlu, bu sezon genç ve potansiyeli bulunan oyuncuları takıma kazandırdıklarının hatırlatılması üzerine şu görüşleri paylaştı:

"UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma sürecinde UEFA'nın sorgulaması olacak. Ne kadar oyuncu sattın? Hangi oyuncuları aldın? Bu oyuncuları alırken hangilerini gönderdin? Böyle sorulara muhatap olunacağı için Fenerbahçe'nin kendi içindeki genç oyuncuları değerlendirecek projelerle, stratejik davranması gerekiyor. Tabii ki bizim önceliğimiz Fenerbahçe’nin başarısına hizmet edecek oyuncuları kulübe kazandırmak. Bizim amacımız önce Fenerbahçe'de başarılı olması, daha sonra da yapabiliyorsak Vedat Muric ve Eljif Elmas'ta olduğu gibi Avrupa'ya satmak.

Türk kulüpleri olarak bunu yapmak zorundayız. Çünkü futbol ekonomimiz doğrultusunda ülkemizde şu anda geçmişe kıyasla büyük takımların bütçeleri çok geride ve daha da geride olması gerekiyor. Her takım artık daha kısıtlamaya girmek zorunda."