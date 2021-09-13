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Emre Belözoğlu'nun yeni işi belli oldu

Emre Belözoğlu'nun yeni işi belli oldu

Geçen sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran Emre Belözoğlu'nun, Exxen'de yorumcu olacağı iddia edildi.

Ajansspor'un haberine göre; Emre Belözoğlu yorumculuk kariyerine adım attı. Geçen sezon başında sportif direktör, sonlara doğru ise teknik direktörlük yapan Emre Belözoğlu, Acun Ilıcalı'nın kanalı Exxen'de yorum yapacak.

BAYERN MAÇINI YORUMLAYACAK
Emre Belözoğlu, Barcelona-Bayern Münih karşılaşmasında Melih Gümüşbıçak ile mikrofonun başında olacak. Belözoğlu'nun yorumculuk performansı bir hayli merak ediliyor.

Etiketler exxen emre belözoğlu
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