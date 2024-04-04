  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Eren Dinkçi'nin yeni takımı belli oldu

Eren Dinkçi'nin yeni takımı belli oldu

Eren Dinkçi'nin yeni takımı belli oldu
Güncelleme:

A Milli Futbol Takımı'nı tercih eden futbolcu Eren Dinkçi'nin gelecek sezondan itibaren Freiburg forması giyeceği açıklandı.

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Freiburg, 22 yaşındaki Türk asıllı futbolcu Eren Dinkçi'nin gelecek sezondan itibaren kulübün formasını giyeceğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Eren Dinkçi gelecek sezon Werder Bremen'den Freiburg'a transfer olacak." denildi.

Açıklamada, "Sözleşmenin içeriğinin açıklanmaması kararlaştırıldı." bilgisi verildi.

EREN DİNKÇİ KİMDİR?

Bremen doğumlu Eren Dinkçi, 18 yaşında Werder Bremen A altyapısına transfer oldu. Bundesliga'da 19 yaşında yeşil-beyazlı formayla ilk maçına çıkan sağ kanat oyuncusu Eren, takımda 50 maçta oynadı.

Bu sezon kiralık olarak Heidenheim'da forma giyen Eren, 27 maçta 9 gol, 5 asistlik performans gösterdi.

Dinkçi, daha önce Türk Milli Takımı'nı tercih ettiğini açıklamıştı. 

AA

Etiketler eren dinkçi Freiburg milli takım
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Mehmetçikten nefes kesen kış tatbikatı Mehmetçikten nefes kesen kış tatbikatı 4 şehir ve 804 ilçeden daha kalabalık: Türkiye'nin en kalabalık mahallesi ona emanet 4 şehir ve 804 ilçeden daha kalabalık: Türkiye'nin en kalabalık mahallesi ona emanet HSK'dan ''Abdullah Zeydan'' kararını veren mahkemeye inceleme HSK'dan ''Abdullah Zeydan'' kararını veren mahkemeye inceleme ''Muhalefete oy vermek caiz değil'' demişti... Cübbeli Ahmet'e ''sandık'' şoku ''Muhalefete oy vermek caiz değil'' demişti... Cübbeli Ahmet'e ''sandık'' şoku ''Yaşın küçük sana oy vermezler'' dediler ama 20 yaşında seçimlerden zaferle çıktı ''Yaşın küçük sana oy vermezler'' dediler ama 20 yaşında seçimlerden zaferle çıktı Oylar yeniden sayıldı; belediye el değiştirdi Oylar yeniden sayıldı; belediye el değiştirdi 29 kişinin öldüğü gece kulübünden sağ kurtulan işçi dehşeti anlattı 29 kişinin öldüğü gece kulübünden sağ kurtulan işçi dehşeti anlattı İstanbul'da taksiciden yayaya öldüresiye dayak kamerada İstanbul'da taksiciden yayaya öldüresiye dayak kamerada Hastane odasında kan donduran cinayet Hastane odasında kan donduran cinayet İzmir'de kırmızı alarm: 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından yeni fay hatları tespit edildi İzmir'de kırmızı alarm: 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından yeni fay hatları tespit edildi