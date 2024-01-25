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Erman Toroğlu'ndan Fenerbahçe maçı sonrası olay sözler

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Dün akşam Fenerbahçe ile Başakşehir arasında oynanan ve Fenerbahçe'nin 1-0’lık galibiyetiyle sonuçlanan maçı ASpor’da canlı yayında yorumlayan Erman Toroğlu’nun "her gün seks yaparsan çocuk yapamazsın" sözleri geceye damgasını vurdu.

Dün akşam Fenerbahçe’nin Başakşehir karşısında 1-0’lık galibiyetiyle sonuçlanan maçın ardından ASpor’da  dikkat çeken anlar yaşandı.

Eski hakem ve spor yorumcusu Erman Toroğlu canlı yayında maçı yorumlarken ilginç bir ifade kullandı.

Ender Bilgin’in sunduğu programda Erman Toroğlu "benim ağabeyim kadın doğumcudur" diyerek söze başlayınca Bilgin “Eyvah hocam oralara girmesek mi” dese de Toroğlu sözlerini sürdürdü ve “Hocam benim abim kadın doğumcudur. Her gün seks yaparsan çocuk yapamazsın” ifadelerini kullandı.

Etiketler aspor erman toroğlu canlı yayın
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