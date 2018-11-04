  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. 04 Kasım 2018 08:05

Erwin Koeman'a derbi sonrası tam not

Galatasaray maçına Fenerbahçe'nin başında çıkan Erwin Koeman Hollanda medyasından övgüler geldi.

Erwin Koeman'a derbi sonrası tam not
A+ A-

Galatasaray maçına Fenerbahçe'nin başında çıkan Erwin Koeman Hollanda medyasından olumlu eleştiriler aldı. Football Orenj gazetesi "Bravo Koeman. Cocu'nun ardından Fenerbahçe'yi devraldı ve 2-0 geriden gelip en azılı rakipleri Galatasaray'la deplasmanda 2-2 berabere kaldı" şeklinde haber yaptı.

De Telegraaf, "Koeman, kendilerine hiç şans verilmeyen maçta Galatasaray'la berabere kalmayı başardı" şeklinde övgülerde bulundu. Voetbalprimeur ise "Derbiye F.Bahçe'nin başında çıkan Koeman, ilk ateş çemberinden 2-2 ile geçti" yazdı. Kaynak: Sabah

Galatasaray , Fenerbahçe , Erwin Koeman , Spor Toto Süper Lig
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM