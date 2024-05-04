EURO 2024'te takımların oyuncu sayısı artırıldı
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele edecek takımların kadrolarındaki oyuncu sayısı 23'ten 26'ya çıkarıldı.
UEFA'dan yapılan açıklamada, EURO 2024'te takımların kadrolarında bulundurabilecekleri maksimum oyuncu sayısının 26'ya yükseltilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.
Takımların kadro listelerini 7 Haziran'a kadar UEFA'ya sunması gerektiği ifade edildi.
EURO 2024, 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde Almanya'da düzenlenecek.
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