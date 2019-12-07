Falcao 67 gün sonra formasına kavuştu!

Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, sakatlığının ardından 67 gün sonra sahalara döndü. Son olarak 1 Ekim'de Türk Telekom Stadyumu'nda Paris Saint-Germain ile oynanan Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında görev alan Falcao, bu maçtan sonra aşil tendonundaki sakatlığından dolayı oynayamadı ve tedavi sürecine girdi.

67 gün sonra Aytemiz Alanyaspor maçının kadrosunda yer alan Kolombiyalı santrfor, karşılaşmanın 78. dakikasında Adem Büyük'ün yerine oyuna girdi.

33 yaşındaki futbolcu bu sezon sarı-kırmızılı formayı 6. kez giyerken, Kasımpaşa maçında gol sevinci yaşamıştı.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı geçen Şener Özbayraklı da maça yedek kulübesinde başladı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Falcao ve Şener Özbayraklı'nın yanı sıra Okan Kocuk, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Jimmy Durmaz, Emin Bayram, Taylan Antalyalı ve Emre Mor oturdu.

