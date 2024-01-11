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Fatih Terim Yunanistan'daki ilk derbisinde istediğini alamadı

Fatih Terim Yunanistan'daki ilk derbisinde istediğini alamadı
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Yunanistan Kupası son 16 turu ilk maçında Panathinaikos, sahasında Olympiakos ile 1-1 berabere kaldı.

Apostolos Nikolaidis Stadı'nda oynanan mücadelede Olympiakos, 45. dakikada Sotirios Alexandropoulos'un golüyle ilk devreyi 1-0 önde tamamladı.

Panathinaikos, bu gole 65. dakikada Fotis Ioannidis ile cevap verdi ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın rövanşı, 17 Ocak'ta Olympiakos'un ev sahipliğinde oynanacak.

Fatih Terim yönetiminde üçüncü maçına çıkan Panathinaikos, ligde oynadığı iki karşılaşmadan galip ayrılmıştı.

Etiketler fatih terim maç sonucu derbi ilk derbi ilk derbisi
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