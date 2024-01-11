Fatih Terim Yunanistan'daki ilk derbisinde istediğini alamadı
Yunanistan Kupası son 16 turu ilk maçında Panathinaikos, sahasında Olympiakos ile 1-1 berabere kaldı.
Apostolos Nikolaidis Stadı'nda oynanan mücadelede Olympiakos, 45. dakikada Sotirios Alexandropoulos'un golüyle ilk devreyi 1-0 önde tamamladı.
Panathinaikos, bu gole 65. dakikada Fotis Ioannidis ile cevap verdi ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Karşılaşmanın rövanşı, 17 Ocak'ta Olympiakos'un ev sahipliğinde oynanacak.
Fatih Terim yönetiminde üçüncü maçına çıkan Panathinaikos, ligde oynadığı iki karşılaşmadan galip ayrılmıştı.
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