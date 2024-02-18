Fatih Terim Yunanistan'ı karıştırdı; tepkiler çığ gibi büyüdü

Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos'un Yunanistan Süper Ligi'nde kendi sahasında Lamia ile 2-2 berabere kalmasının ardından Yunan basını Fatih Terim için demediğini bırakmadı.

Yunanistan Süper Ligi'nin 23. hafta mücadelesinde Panathinaikos kendi sahasında Lamia ile 2-2 berabere kaldı.

Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos'un gollerini 45+3. dakikada Bernard ile 59. dakikada Alexander Jeremejeff atarken, konuk takımın gollerini 45+1. dakikada Carlitos ve 68. dakikada Sotiris Tsiloulis kaydetti. Lamia'da forma giyen Ruben Martinez Granja, 39. dakikada kırmızı kart gördü. Panathinaikos, bu sonuçla puanını 51'e, Lamia ise 34'e çıkardı.

Yunan basını maçın ardından "Panathinaikos'un durumu bundan daha kötü olamaz" başlığıyla Fatih Terim'e ağır eleştiriler yöneltti.

Yunan basını haberin devamında, "İlk 20 dakikada iki sakatlık, sahanın bir tarafında düzensizlik, düzensiz bir tempo ve hayal kırıklığı. Mantıklı bir şey yoktu. Panathinaikos art arda duran toplarla yüklendi. Ev sahibinin etkisiz futbolu, çağ dışı hücum yaklaşımını tanımlıyor" ifadelerine yer verdi.

İşte Yunanistan Süper Ligi'nde ilk üç sıranın maç sayısı ve puan durumu

1. PAOK 51 (22)

2. Panathinaikos 51 (23)

3. AEK Atina 49 (22)