Fenerbahçe 0 - 1 Antalyaspor (Süper Lig Puan Durumu)

2019-2020 Sezonu Süper Lig Cemil Usta Sezonu 7. haftasında Fenerbahçe ile Antalyaspor karşılaştı. Maça Fenerbahçe hızlı başlarken, Antalyaspor ilk atağında golü buldu. 6. dakikada Jailson'un büyük hatasında Brezilyalı oyuncuyu geçen Ufuk düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.

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Fenerbahçe yediği golden sonra da oyunda üstünlüğünü sürdürdü ve gol aramaya devam etti. 16'da Kruse dar açıdan vuruşunu yaptı ancak Boffin gole izin vermedi. Dakikalar 24'ü gösterdiğinde Dirar'ın vuruşu üstten auta giderken, 2 dakika sonra ise Ozan'ın pasına Chico son anda ayak koydu. İlk yarının son anlarında Fenerbahçe bu kez de Vedat Muriqi ile gole yaklaştı ancak Antalya savunması yine başarılı oldu ve ilk yarı 1-0 sona erdi.

ALTAY'DAN ARKA ARKAYA 4 KURTARIŞ

İkinci devrede Fenerbahçe tüm hatlarıyla gol ararken, Antalyaspor ise kontra atakla gol aradı. 54'te Aatıf'ın şutunda Altay gole izin vermedi. 4 dakika sonra Altay bu kez karşı karşıya pozisyonda Hakan'ın vuruşunu kornere çelmeyi başardı. Pozisyonun devamında Altay arka arkaya iki kurtarış daha yaparak Fenerbahçe'yi maçta tutan isim oldu.

VEDAT GOLÜ ENGELLEDİ

Dakikalar 61'i gösterdiğinde Emre Belözoğlu'nun içeriye çevirdiği topa Zajc müsait durumda çok kötü vurdu. Gol için bastıran Fenerbahçe'ye Deniz Türüç'ün arka direkte içeriye çevirdiği topu Zajc kafayla kaleye göndermek istedi ancak top Vedat Muriqi'ye çarptı ve mutlak gol kaçtı.

İlerleyen dakikalarda başka gol olmadı ve Fenerbahçe sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Antalyaspor puanını 11'e yükselterek Fenerbahçe'yi yakaladı.

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

6. dakikada Antalyaspor öne geçti. Fenerbahçe yarı sahasının ortasında boşta kalan topu kapan Ufuk Akyol, Jailson'dan kurtulup ceza sahasına girdi. Isla'nın çabasına rağmen şutunu atan Ufuk, fileleri havalandırdı: 0-1.

16. dakikada Nazım Sangare'nin hatalı geri pasını kapan Kruse, ceza sahası içinde kaleci Boffin ile karşı karşıya kaldı. Kruse'nin sol çaprazdan sert şutunda Boffin meşin yuvarlağı kornere çeldi.

24. dakikada sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında, Isla'nın ceza sahasına yaptığı ortada top arka direğe sekti. Dirar'ın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten dışarıya çıktı.

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor'u ağırlayan Fenerbahçe'de, Galatasaray derbisinin ilk 11'inde değişiklik yapılmadı. Sarı-lacivertli ekipte teknik direktör Ersun Yanal, geçen hafta Galatasaray deplasmanında golsüz beraberlikle sona eren karşılaşmanın ilk 11'inde değişikliğe gitmedi. Fenerbahçe sahaya, Altay Bayındır, Isla, Zanka, Jailson, Dirar, Luiz Gustavo, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Kruse, Tolga Ciğerci ve Vedat Muric 11'i ile çıktı. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları devam eden Victor Moses, Garry Rodrigues ve Hasan Ali Kaldırım ise kadroda yer almadı.

SAKATLIĞI GEÇEN ISLA İLK 11'DE

Fenerbahçe'nin Şilili oyuncusu Mauricio Isla, Antalyaspor karşısında takımdaki yerini aldı. Ersun Yanal, Galatasaray derbisinde ilk yarının sonunda sakatlanan ve ikinci yarıda forma giyemeyen Isla'ya Antalyaspor karşısında ilk 11'de şans verdi.

KRUSE YİNE İSTİKLAL MARŞI'NI OKUDU

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Alman futbolcu Max Kruse, Antalyaspor maçı öncesindeki seremonide İstiklal Marşı'nı okudu. Kruse, Türk futbolcularla İstiklal Marşı'na eşlik etti.

ANTALYASPOR, ISAAC'İ UNUTMADI

Antalyaspor takımı, dün vefat eden Nijeryalı eski futbolcusu Isaac Promise'yi unutmadı. Konuk ekip, mücadele öncesi sahaya "Rest in peace Isaac" (Huzur içinde uyu Isaac) yazılı pankartla çıktı. Isaac, 2012-2013 ve 2013-2014 sezonlarında Antalyaspor formasını giymişti.

