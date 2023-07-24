Fenerbahçe, Attila Szalai'nin transferini KAP'a bildirdi

Fenerbahçe, Atilla Szalai'nin 12.3 milyon euro karşılığında Hoffenheim'e transfer olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe, Atilla Szalai'nin transferi için Bundesliga ekibi Hoffenheim ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Fenerbahçe, Attila Szalai'nin de satışıyla birlikte bu yaz transferden şu ana kadar 42.8 milyon euro kazanç elde etti.

- Arda Güler - 20 milyon euro

- Attila Szalai - 12,3 milyon euro

- Bruma - 6,5 milyon euro

- Mergim Berisha - 4 milyon euro

* Arda Güler'in satış sözleşmesinde artı 10 milyon euro bonus maddesi de bulunuyor.