Fenerbahçe için Boateng ve Kolarov iddiası

Ligde inişli çıkışlı performansı ile istediği formu yakalamayan Fenerbahçe'de gözler devre arası transferlerine çevrildi.

Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandıran haber ünlü gazeteci Feridun Niğdelioğlu'ndan geldi. Niğdelioğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Jerome Boateng ve Kolarov transferlerinin bittiğini iddia etti.

Ünlü gazetecinin attığı tweet şöyle;

✅Jerome Boateng (geldi, gezdi bugün döndü ok)

✅Aleksandar Kolarov



Devre arası hızlı geçecek gibi görünüyor



✅Başkan şampiyonluğa inanmış

Hayırlısı olsun

????????????????????????????????????????

— Ferudun Nigdelioglu (@FrdNigdelioglu) November 28, 2019