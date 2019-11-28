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  4. 28 Kasım 2019 17:04

Fenerbahçe için Boateng ve Kolarov iddiası

Ünlü gazeteci Feridun Niğdelioğlu, Bayern Münih'in yıldızı Jerome Boateng ve Roma forması giyen Kolarov'un Fenerbahçe'ye transferinin bittiğini iddia etti.

Fenerbahçe için Boateng ve Kolarov iddiası
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Ligde inişli çıkışlı performansı ile istediği formu yakalamayan Fenerbahçe'de gözler devre arası transferlerine çevrildi.

Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandıran haber ünlü gazeteci Feridun Niğdelioğlu'ndan geldi. Niğdelioğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Jerome Boateng ve Kolarov transferlerinin bittiğini iddia etti.

Ünlü gazetecinin attığı tweet şöyle;

✅Jerome Boateng (geldi, gezdi bugün döndü ok)
✅Aleksandar Kolarov

Devre arası hızlı geçecek gibi görünüyor

✅Başkan şampiyonluğa inanmış
Hayırlısı olsun
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— Ferudun Nigdelioglu (@FrdNigdelioglu) November 28, 2019

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Fenerbahçe , Radikalden istifa etti , Jerome Boateng , Feridun Niğdelioğlu , Aleksander Kolarov
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