Fenerbahçe Marsilya'ya da yenildi

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe, İsviçre kampındaki ikinci maçında Marsilya’yla karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, 78’de Valere Germain’in golüyle sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

Sahaya Kameni, Şener, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, M. Topal, Josef, Dirar, Alper, Valbuena ve Van Persie 11’iyle çıkan Fenerbahçe, Aykut Kocaman yönetiminde çıktığı üçüncü hazırlık maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

Hazırlık sürecinde alınan skorlar bir ölçüt olarak görülmese de üç maçtan alınan üç mağlubiyet özellikle taraftarda endişe doğurmaya başladı. Kanarya daha önce 8 Temmuz’da Juventus Bükreş’e 3-2, 12 Temmuz’da ise Sporting’e 2-1 mağlup olmuştu.

Zorluk seviyesi yüksek hazırlık maçlarına devam edecek olan Fenerbahçe, 17 Temmuz’da Athletic Bilbao ve 19 Temmuz’da Monaco ile karşı karşıya gelerek hazırlık maçlarını tamamlayacak ve UEFA Avrupa Ligi’yle sezonu resmen açacak.