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Fenerbahçe Pelkas'ı kiraladığı takımı açıkladı

Fenerbahçe Pelkas'ı kiraladığı takımı açıkladı

Hull City ve Fenerbahçe, Dimitrios Pelkas transferini resmen açıkladı.

Fenerbahçe, Pelkas'ın Hull City'e kiralandığını açıkladı.

"Futbol A Takımımızın oyuncularından Dimitris Pelkas, kiralık olarak İngiltere’nin Championship ekiplerinden Hull City’e transfer olmuştur.

Futbolcumuza yeni takımı ile başarılar diliyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü"

HULL CITY DE AÇIKLADI!
Fenerbahçe'nin duyurusuyla eş zamanlı olarak paylaşım yapan Hull City, Pelkas'ın transferini duyurdu.

Etiketler Fenerbahçe fenerbahçe pelkas
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