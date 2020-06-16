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  4. 16 Haziran 2020 19:50

Fenerbahçe Trabzonspor maçının ilk 11'leri belli oldu

Fenerbahçe ile Trabzonspor Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Kadıköy Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Finale çıkacak takımı belirleyecek maçın 11'leri belli oldu.

Fenerbahçe Trabzonspor maçının ilk 11'leri belli oldu
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Fenerbahçe ile Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda finale yükselmek için karşı karşıya geliyor. İki takım arasındaki ilk maçı Trabzonspor sahasında 2-1 kazandı.

Cüneyt Çakır'ın düdük çalacağı karşılaşma 20.45'te başlayacak ve ATV'den yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı bu sayfada olacak.

Fenerbahçe’de cezalı Ozan Tufan ile ameliyat olan Max Kruse kadroda yok. Trabzonspor’da ise; Lig’de oynanan Göztepe maçında kırmızı kart gören Guilherme takımını yalnız bırakacak.

İlk 11'ler

Fenerbahçe: Altay, Dirar, Serdar, Falette, Hasan Ali, Gustavo, Tolga, Zajc, Deniz, Rodrigues, Vdat Muriç.

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth.

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ziraat türkiye kupası , fenerbahçe , trabzonspor
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