Fenerbahçe Trabzonspor maçının ilk 11'leri belli oldu

Fenerbahçe ile Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda finale yükselmek için karşı karşıya geliyor. İki takım arasındaki ilk maçı Trabzonspor sahasında 2-1 kazandı.

Cüneyt Çakır'ın düdük çalacağı karşılaşma 20.45'te başlayacak ve ATV'den yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı bu sayfada olacak.

Fenerbahçe’de cezalı Ozan Tufan ile ameliyat olan Max Kruse kadroda yok. Trabzonspor’da ise; Lig’de oynanan Göztepe maçında kırmızı kart gören Guilherme takımını yalnız bırakacak.

İlk 11'ler

Fenerbahçe: Altay, Dirar, Serdar, Falette, Hasan Ali, Gustavo, Tolga, Zajc, Deniz, Rodrigues, Vdat Muriç.

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth.