Fenerbahçe Türkiye Kupası'nda finale yükseldi
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nın yarı final rövanş maçında Demir Grup Sivasspor'u 3-0 yenerek adını finale yazdırdı.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde, 0-0 biten ilk karşılaşmanın rövanşında Sivasspor'u konuk etti.
Ülker Stadı'ndaki karşılaşmayı Fenerbahçe, 3-0 galibiyetle tamamladı. Sivasspor kupaya veda ederken, Sarı lacivertli takım adını finale yazdırdı.
Fenerbahçe, finalde Başakşehir- Ankaragücü eşleşmesinin galibiyle final mücadelesi verecek.
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