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Fenerbahçe Türkiye Kupası'nda finale yükseldi

Fenerbahçe Türkiye Kupası'nda finale yükseldi
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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nın yarı final rövanş maçında Demir Grup Sivasspor'u 3-0 yenerek adını finale yazdırdı.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde, 0-0 biten ilk karşılaşmanın rövanşında Sivasspor'u konuk etti.

Ülker Stadı'ndaki karşılaşmayı Fenerbahçe, 3-0 galibiyetle tamamladı. Sivasspor kupaya veda ederken, Sarı lacivertli takım adını finale yazdırdı.

Fenerbahçe, finalde Başakşehir- Ankaragücü eşleşmesinin galibiyle final mücadelesi verecek. 

Etiketler Fenerbahçe Sivasspor fenerbahçe sivasspor final
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