  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Fenerbahçe yeni sezon kombine fiyatlarını açıkladı

Fenerbahçe yeni sezon kombine fiyatlarını açıkladı

Fenerbahçe yeni sezon kombine fiyatlarını açıkladı
Güncelleme:

Fenerbahçe'de 2023-2024 sezonu kombine kart fiyatları belli oldu.

Fenerbahçe'de yenileme sürecinin yarın başlayacağı 2023-2024 sezonu kombine kartları 3 bin 250 lira ile 150 bin lira arasında satılacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, yarın başlayacak yenileme sürecinin 2 Temmuz Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edeceği belirtildi. Genel satışların 7 Temmuz'da başlayıp 23 Temmuz'da biteceği açıklanırken, öncelik hakkına sahip olan yüksek divan kurulu üyeleri, kongre üyeleri ve temsilci üyeler için satışlar 6 Temmuz'da yapılacak.

Sarı-lacivertli kulübün belirlediği 2023-2024 sezonu kombine kart fiyatları şu şekilde:

MARATON ALT

A-I Blok: 18 bin TL

B Blok: 22 bin TL

C-G Blok: 28 bin TL

D-F Blok: 34 bin TL

E Blok: 40 bin TL


MARATON ÜST

A-I Blok: 9 bin TL

B-H Blok: 10 bin 500 TL

C-G Blok: 12 bin TL

D-F Blok: 13 bin 500 TL

E Blok: 15 bin TL

FENERİUM ALT

A-I Blok: 18 bin TL

B Blok: 22 bin TL

C-G Blok: 28 bin TL

D-F Blok: 34 bin TL

E Blok (VIP): 150 bin TL

FENERİUM ÜST

A-I Blok: 9 bin TL

B-H Blok: 10 bin 500 TL

C-G Blok: 12 bin TL

D-F Blok: 13 bin 500 TL

E Blok: 15 bin TL

Kale Arkası: 6 bin 500 TL

Öğrenci (Kale arkası): 3 bin 250 TL

Divan Kurulu Üyeleri

Maraton Alt H: 8 bin 800 TL

Etiketler Fenerbahçe fenerbahçe kombine fiyat
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
''Burada çilek yetişmez'' denildi, 200 ton verim alındı
Bakan zamlı en düşük memur maaşını açıkladı
İstanbul'un bir ilçesi için deprem alarmı: 25 bin kişi risk altında!
Güzel şarkıcı evleniyor; düğün tarihi belli oldu
Faiz kararına 1 kala Dolar, Euro ve altın geri geldi!
İYİ Parti'de muhaliflerden ''aday'' kararı
İkinci el araçlar için fiyat sınırlaması geldi!
Trafikte avukat çifte kabusu yaşattılar
İYİ Parti’de bir istifa daha
Uçan istila başladı! O ilimizde ''katil arı'' alarmı!