Fenerbahçe, yeni transferi Mert Müldür'ü açıkladı

Fenerbahçe, Sassuolo kulübünden Mert Müldür’ü kadrosuna kattığını açıkladı.

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, uzun süredir kadrosuna katmak istediği Mert Müldür transferinde mutlu sona ulaşmıştı. Sassuolo kulübü ile anlaşan Fenerbahçe, 24 yaşındaki sağ beki İstanbul’a getirmişti. Sarı lacivertli kulüp, yaptığı açıklamayla yıldız futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Kulübümüz, milli futbolcu Mert Müldür’ün transferi konusunda Sassuolo kulübü ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır. 24 yaşındaki sağ bek kendisini 4 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı” denildi.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imza töreninde Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki ile Sportif Direktör Mario Branco da yer aldı.

“ÇOK GURURLANDIM VE ONURLANDIM”

İmzaların atılmasının ardından açıklamalarda bulunan Mert Müldür, “Öncelikle böyle büyük bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. İnşallah herkes için hayırlısı olur ve taraftarlarımıza güzel maçlar izlettiririz. Çok gururlandım ve onurlandım. Taraftarlarımızla kavuşmayı sabırsızlıkla bekliyorum.” dedi.