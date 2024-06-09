  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Fenerbahçe'de başkanlık yarışı: Oy verme işlemi başladı

Fenerbahçe'de başkanlık yarışı: Oy verme işlemi başladı

Fenerbahçe'de başkanlık yarışı: Oy verme işlemi başladı
Güncelleme:

Fenerbahçe'de kongre heyecanı sürüyor. Ali Koç ile Aziz Yıldırım'ın yarışacağı seçim bugün yapılıyor. Oy verme işlemi saat 10'da başladı.

Fenerbahçe Kulübünün seçimli olağan genel kurulunda oy kullanma işlemi başladı.

Ülker Stadyumu'nda düzenlenen genel kurul toplantısı için sabah erken saatlerde stadyuma gelen üyeler, uzun kuyruklar oluşturarak kapıların açılmasını bekledi.

Mevcut başkan Ali Koç ve önceki başkan Aziz Yıldırım'ın yarıştığı seçimde 46 bin 410 üyenin oy kullanma hakkı var.

Kongre üyeleri, stadyumda kurulan 47 sandıkta saat 17.00'ye kadar oy kullanabilecek.

Ali Koç oyunu 27, Aziz Yıldırım ise 46 numaralı sandığa oyunu atacak.

Etiketler Fenerbahçe başkanlık seçim
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ali Koç ve Aziz Yıldırım buluşmasında Dursun Özbek'e olay yaratan sözler Ali Koç ve Aziz Yıldırım buluşmasında Dursun Özbek'e olay yaratan sözler Türk futbolunda tarihi gece: Ali Koç ve Aziz Yıldırım canlı yayında yüzleşti Türk futbolunda tarihi gece: Ali Koç ve Aziz Yıldırım canlı yayında yüzleşti Ali Koç - Aziz Yıldırım düellosunda moderatör Ahmet Selim Kul sosyal medyanın diline düştü! Ali Koç - Aziz Yıldırım düellosunda moderatör Ahmet Selim Kul sosyal medyanın diline düştü! Van-Bitlis kara yolunda katliam gibi kaza: Ölü ve yaralılar var Van-Bitlis kara yolunda katliam gibi kaza: Ölü ve yaralılar var