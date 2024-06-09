Fenerbahçe'de başkanlık yarışı: Oy verme işlemi başladı

Fenerbahçe'de kongre heyecanı sürüyor. Ali Koç ile Aziz Yıldırım'ın yarışacağı seçim bugün yapılıyor. Oy verme işlemi saat 10'da başladı.

Fenerbahçe Kulübünün seçimli olağan genel kurulunda oy kullanma işlemi başladı.

Ülker Stadyumu'nda düzenlenen genel kurul toplantısı için sabah erken saatlerde stadyuma gelen üyeler, uzun kuyruklar oluşturarak kapıların açılmasını bekledi.

Mevcut başkan Ali Koç ve önceki başkan Aziz Yıldırım'ın yarıştığı seçimde 46 bin 410 üyenin oy kullanma hakkı var.

Kongre üyeleri, stadyumda kurulan 47 sandıkta saat 17.00'ye kadar oy kullanabilecek.

Ali Koç oyunu 27, Aziz Yıldırım ise 46 numaralı sandığa oyunu atacak.