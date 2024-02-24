Fenerbahçe'de iki yıldız Kasımpaşa maçı kadrosundan çıkarıldı

Trendyol Süper Lig’in 27.haftasında Kasımpaşa’yı konuk edecek olan Fenerbahçe’de sakatlık şoku yaşandı. Antrenmanda sakatlanan İrfan Can Kahveci ve Osayi Samuel maç kadrosundan çıkarıldı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 27.hafta maçında bugün Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde saat 19.00’da başlayacak müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Bu maç öncesi Fenerbahçe’de çifte sakatlık şoku yaşandı. Yıldız futbolcular, İrfan Can Kahveci ve Osayi Samuel, sakatlık nedeniyle maç kadrosundan çıkarıldı. İRFAN CAN KAHVECİ'NİN DURUMU BELLİ OLDU Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre İrfan Can Kahveci'nin adalesinde Grade 1 ile 2 arası yırtık oluştu. İrfan en az 10 gün arasında sahalardan uzak kalacak.