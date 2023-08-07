Fenerbahçe'den Tete açıklaması

Fenerbahçe, transferde ismi sarı lacivertlilerle geçen Tete'nin menajerler tarafın kulübe önerildiğini, hukuki, finansal ve teknik değerlendirmeler sonucunda oyuncunun transferinin uygun olmadığı kanaatine varıldığını açıkladı.

Ukrayna ekibi Shaktar Donetsk takımdan ayrılan Tete'nin adı uzun süre Fenerbahçe ile anılmıştı. Sarı lacivertli kulüpten futbolcunun transfer sürecine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada futbolcunun transferinin hukuki, finansal ve teknik değerlendirmeler sonucunda uygun olmadığı kanaatine varıldığı kaydedildi.

"OYUNCUNUN TRANSFERİNİN UYGUN OLMADIĞI KAANATİNE VARILMIŞTIR"

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son dönemde Kulübümüz ile adı geçen futbolcu Tete (Mateus Cardoso Lemos Martins) hakkında kamuoyunu bilgilendirmek zorunlu hale gelmiştir. Futbolcu ve ekibi, geçtiğimiz günlerde Türkiye ziyaretinde bulunmuşlardır. Bu ziyaret esnasında adı geçen oyuncu, menajerleri tarafından kulübümüze önerilmiştir. Kulübümüz muhtemel transfer ihtimaline istinaden şartları sorgulamış, ancak yapılan hukuki, finansal ve teknik değerlendirmeler sonucunda oyuncunun transferinin tarafımıza uygun olmadığı kanaatine varılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

TETE HAKKINDA

Transfermarkt’a göre değeri 25 milyon euro olarak gösterilen 25 yaşındaki futbolcunun bonservisi elinde bulunuyor. Geçen sezon başında Ukrayna’daki savaş nedeniyle Fransız ekibi Lyon’da kiralık forma giyen futbolcu, daha sonra İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City’ye kiralık gitti. Toplamda 33 maça çıkan futbolcu 7 gol attı, 5 asist yaptı.