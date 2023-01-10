  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci PFDK'ya sevk edildi

Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci PFDK'ya sevk edildi

Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci PFDK'ya sevk edildi
Güncelleme:

Süper Lig'in 18. haftasında oynanan derbi maçında kırmızı kart gören İrfan Can Kahveci, PFDK'ya sevk edildi.

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, evinde Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu. Dev derbide oyuna sonradan dahil olan İrfan Can Kahveci, yaptığı faulden sonra kırmızı kart ile maçtan ihraç edilmişti. Milli oyuncu, yaptığı müdahaleden ötürü PFDK'ya sevk edildi.

İŞTE TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA:

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu İRFAN CAN KAHVECİ'nin aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 09.01.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

.

Etiketler fenerbahçe irfan can pfdk
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Star TV'nin yeni dizisi ''Ömer'' Google'a damgasını vurdu
Türkiye'nin yüz ölçümünü değiştiren proje böyle görüntülendi!
Merakla beklenen Fastback SUV, benzinli, dizel ve yüzde 100 elektrikli olarak Türkiye'de
Bakan Bilgin'den EYT açıklaması! Meclis'e ne zaman gelecek?
HDP'den adaylık için iki isme veto: ''Kesinlikle destek vermeyiz''
Kaliforniya sular altında: 14 kişi hayatını kaybetti
Ölmeden mezarını yaptırdı, her gün mezarında yatıyor
Emekliye ödenecek ek gösterge ikramiye farkı açıklandı
Manisa'da petrol heyecanı! Su arayan çiftçi buldu
Sinan Ateş dosyası Erdoğan'ın masasında