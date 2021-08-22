Fenerbahçelileri sevindiren iddia: Mesut'un takım arkadaşı geliyor!

Fenerbahçe'nin uzun süredir peşinde olduğu Arsenal'in sol beki Sead Kolasinac ile anlaşıldığı iddia edildi.

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un yaptığı açıklamaların ardından gözler bir kez daha transfere çevrildi. HJK Helsinki maçı sonrası soruları yanıtlayan Ali Koç, "En az 3, hesabımız tutarsa da 4 transfer yapacağız" dedi.

Sarı-lacivertlilerin transferdeki önceliği golcü ve sol bek. Caner Erkin'in kadro dışı kalmasıyla sol bek arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe, Sead Kolasinac transferinde mutlu sona ulaştı.

İddia Arsenal'e yakın kaynaktan geldi

Ada'dan gelen son haberler de bu durumu doğrular nitelikte. Arsenal ve İngiltere Futbol Federasyonu’nun eski başkan yardımcısı David Dein sosyal medya hesabından, Fenerbahçe'nin Kolasinac ile anlaştığını duyurdu.

Bonservis yerine 1 milyon Euro imza parası

Dein paylaşımında, "Kolasinac Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Sözleşmesinin erken feshi için Arsenal ile mutabakata vardı. Bonservissiz gerçekleşecek transfer için Fenerbahçe 1 milyon Euro imza parası ödeyecek" açıklamasında bulundu.

Kolasinac'a yıllık 1.8 milyon Euro

28 yaşındaki Bosnalı futbolcunun Fenerbahçe'den yıllık 1.8 milyon Euro artı 700 bin Euro bonus alacağını ifade eden İngiliz futbol adamı, tıpkı Mesut Özil'de olduğu gibi Kolasinac'ın sözleşmesinin bitiş tarihi olan 2022'ye kadar Arsenal'in de maaşının bir kısmını ödeyeceğini kaydetti.

Kaynak: Ajansspor