Fenerbahçe'nin teknik direktörü Mourinho EURO 2024 tahminlerini açıkladı
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, EURO 2024 hakkında öngörülerde bulundu.
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho'dan EURO 2024 tahminleri geldi.
"TURNUVAYI PORTEKİZ KAZANIR"
Turnuvayı Portekiz'in rahat kazanacağını ifade eden Mourinho diğer tahminlerini de listeledi. Sürprizler arasında Türkiye'ye yer vermemesi dikkatlerden akçmadı.
İŞTE TAHMİNLERİ
Şampiyon: Portekiz
İkinci: İngiltere
Sürprizler: İtalya, Hollanda, İspanya, Almanya
Altın Ayakkabı: Harry Kane
Turnuvanın Oyuncusu: Jude Bellingham
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol