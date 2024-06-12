Fenerbahçe'nin teknik direktörü Mourinho EURO 2024 tahminlerini açıkladı

Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, EURO 2024 hakkında öngörülerde bulundu.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho'dan EURO 2024 tahminleri geldi.

"TURNUVAYI PORTEKİZ KAZANIR"

Turnuvayı Portekiz'in rahat kazanacağını ifade eden Mourinho diğer tahminlerini de listeledi. Sürprizler arasında Türkiye'ye yer vermemesi dikkatlerden akçmadı.

İŞTE TAHMİNLERİ

Şampiyon: Portekiz

İkinci: İngiltere

Sürprizler: İtalya, Hollanda, İspanya, Almanya

Altın Ayakkabı: Harry Kane

Turnuvanın Oyuncusu: Jude Bellingham