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Fenerbahçe’nin yıldızı Süper Lig ekibine gidiyor

Fenerbahçe’nin yıldızı Süper Lig ekibine gidiyor
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Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe, Fenerbahçe oyuncusu Umut Nayir'i transfer etmeyi hedefliyor.

Trendyol 1.Lig’i Eyüpspor’un ardından 2.sırada bitirerek Süper Lig’de mücadele etme hakkı elde eden Göztepe, yeni sezon için kadro yapılanmasına başladı. Dış transferde şu ana kadar sadece Brezilyalı sol bek Djalma Silva ile sözleşme imzalarken, sarı-kırmızılılar golcü Umut Nayir'in peşine düştü.

Geçen sezon başında Fenerbahçe'ye imza atıp devre arasında ise Pendikspor'a kiralanan oyuncu için Göztepe resmen devreye girdi.

GÖZTEPE’YE SICAK BAKIYOR

Göztepe'de 2016-17 sezonunda forma giyip Play-Off şampiyonluğu yaşayan Umut'un da İzmir ekibine gelmeye sıcak baktığı kaydedildi.

UMUT NAYİR’İN PERFORMANSI

 Fenerbahçe'de sezonun ilk yarısında 13 maça çıkan Umut gol sevinci yaşayamadı. Pendikspor'da ise 18 müsabaka oynayan 30 yaşındaki forvet 5 kez ağları sarsıp 1 de asist yaptı.

14 HAZİRAN'DA LEVENT YÜKSEL SAHNE ALACAK

Göztepe'nin 99'uncu yaş günü 14 Haziran'da büyük coşkuyla kutlanacak. Cuma günü gerçekleşecek organizasyonda on binlerce futbolsever Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda toplanıp meşaleler yakacak. Saatler 22.30'u gösterdiğinde ise Medcezir şarkısı ile tribünleri coşturan sanatçı Levent Yüksel sahilde kurulacak platformda konser verecek.

Etiketler transfer Umut Nayir Fenerbahçe
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