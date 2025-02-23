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Feyenoord'da Robin van Persie dönemi

Feyenoord'da Robin van Persie dönemi
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Hollanda ekibi Feyenoord, Robin van Persie'nin teknik direktörlük görevine getirildiğini duyurdu.

Hollanda futbolunun efsane oyuncularından Robin van Persie, futbolculuk kariyerinde formasını da giydiği Feyenoord'a teknik teknik direktör olarak döndü. Feyenoord'dan resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Hollandalı çalıştırıcı ile 2027 yılına kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Feyenoord altyapısında yetişen Robin van Persie, 3 sezon A takımda forma giymesinin ardından İngiltere ekibi Arsenal'a transfer oldu. 2015-2016 sezonu başında Fenerbahçe'ye imza atan Hollandalı eski forvet, sarı-lacivertli formayla 87 maça çıktı. Robin van Persie kariyerine de yine Feyenoord'da nokta koydu.

2021 yılında Feyenoord alt yaş kategorilerinde teknik adamlığa başlayan van Persie, 2024-2025 sezonu öncesi Eredivisie takımlarından Heerenveen'de teknik direktörlüğe getirildi.

Mavi-beyazlı takımda bu sezon ligde 23 maça çıkan Robin van Persie, 7 galibiyet, 6 beraberlik alırken, 10 maçta da mağlubiyet yaşadı.

Hollanda Eredivisie'de 23. hafta itibarıyla 43 puanı bulunan Feyenoord, lider Ajax'ın 11 puan gerisinde 3. sırada yer alıyor. Feyenoord, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda da Inter ile mücadele edecek.

İHA

Etiketler Feyenoord feyenoord teknik direktör Robin Van Persie
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