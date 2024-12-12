  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. FIFA kokartı takacak Türk hakemler açıklandı; genç hakem Oğuzhan Çakır da listede!

FIFA listesine giren hakemler açıklandı; listede sürpriz isimler de var

FIFA listesine giren hakemler açıklandı; listede sürpriz isimler de var
Güncelleme:

Futbolda 2025 yılında FIFA kokartı takmaya hak kazanan hakem listesi belirlendi.

Halil Umut Meler, Atilla Karaoğlan, Arda Kardeşler, Kadir Sağlam ve Zorbay Küçük'ün ardından Mehmet Türkmen ve Oğuzhan Çakır da FIFA hakem listesine eklendi.

01.01.2025 tarihinden itibaren geçerli olacak olan ve FIFA tarafından onaylanan listede bulunacak yeni isimleri TFF şu şekilde açıkladı:

-FIFA hakemi olarak; Mehmet Türkmen, Oğuzhan Çakır, Asen Albayrak, Hatice Aydın

-FIFA Yardımcı Hakemi olarak; Anıl Usta, Bersan Duran, Ayşenur Karakoç ve Esra Arıkboğa

-FIFA Video Yardımcı Hakem olarak; Onur Özütoprak, Zorbay Küçük, Direnç Tonusluoğlu, Emre Kargın ve Erkan Özdamar

-FIFA Futsal Hakemi olarak; Ayberg Öz

Futbolda 2025 yılında FIFA kokartı takmaya hak kazanan hakem listesi belirlendi.

 

DHA

Etiketler FIFA Futbol Hakem kokart
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Prof. Dr. Naci Görür'den Çanakkale depremi sonrası Marmara uyarısı Prof. Dr. Naci Görür'den Çanakkale depremi sonrası Marmara uyarısı Ünlü oyuncudan yıllar sonra gelen ''ahlaksız teklif'' itirafı Ünlü oyuncudan yıllar sonra gelen ''ahlaksız teklif'' itirafı OnlyFans yıldızı 14 saatte 101 erkekle birlikte oldu; gözyaşlarını tutamadı OnlyFans yıldızı 14 saatte 101 erkekle birlikte oldu; gözyaşlarını tutamadı ''Geçiş garantili'' projelerin kamuya devredileceği tarih belli oldu ''Geçiş garantili'' projelerin kamuya devredileceği tarih belli oldu Donmaya hazır olun: Son 50-60 yılın en soğuk kışı geliyor! Donmaya hazır olun: Son 50-60 yılın en soğuk kışı geliyor! Emeklilik hayali kuranlar dikkat: Karar Resmi Gazete'de yayımlandı, geri sayım başladı Emeklilik hayali kuranlar dikkat: Karar Resmi Gazete'de yayımlandı, geri sayım başladı ''Suriye'ye döneceğim için acil satılık'' ilanlarındaki tehlike ortaya çıktı ''Suriye'ye döneceğim için acil satılık'' ilanlarındaki tehlike ortaya çıktı Ünlü Japon deprem uzmanından Türkiye'nin en güvenli ve en riskli illeriyle ilçelerini açıkladı Ünlü Japon deprem uzmanından Türkiye'nin en güvenli ve en riskli illeriyle ilçelerini açıkladı Suriye'den kaçan Esad'ın evinin içine girildi: Yok böyle bir lüks! Suriye'den kaçan Esad'ın evinin içine girildi: Yok böyle bir lüks! Halka ''En az 3 gün yetecek gıda stoklayın'' talimatı Halka ''En az 3 gün yetecek gıda stoklayın'' talimatı
Fatih Portakal'ın maaşı ''yok artık'' dedirtti Fatih Portakal'ın maaşı ''yok artık'' dedirtti Esad sonrası Suriye'de 3 muhtemel senaryo ortaya çıktı Esad sonrası Suriye'de 3 muhtemel senaryo ortaya çıktı Trafikte çakarlı ve sirenli araca tarihi ceza! Trafikte çakarlı ve sirenli araca tarihi ceza! Serpil Çakmaklı'dan yıllar sonra gelen ''lezbiyen ilişki'' itirafı Serpil Çakmaklı'dan yıllar sonra gelen ''lezbiyen ilişki'' itirafı Kamuda iş hayali kuranlar dikkat: Kamu personel alımı yapacak kurumlar listesi açıklandı Kamuda iş hayali kuranlar dikkat: Kamu personel alımı yapacak kurumlar listesi açıklandı Türkiye'nin korku filmi gibi hayat yaşayan mahallesi kamerada Türkiye'nin korku filmi gibi hayat yaşayan mahallesi kamerada Kulislerden sızdı: ''Erdoğan, istifası istenen Bakan'dan izahat istedi'' Kulislerden sızdı: ''Erdoğan, istifası istenen Bakan'dan izahat istedi'' Hava bir anda soğuyacak... Önce kuvvetli sağanak ardından da kar geliyor! Hava bir anda soğuyacak... Önce kuvvetli sağanak ardından da kar geliyor! Tesla, her bütçeye uygun modelini duyurdu: Model Q ortaya çıktı Tesla, her bütçeye uygun modelini duyurdu: Model Q ortaya çıktı 2 ülke Schengen'e dahil oldu 2 ülke Schengen'e dahil oldu