Fransa'da Umut Bozok fırtınası !

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nimes’te forma giyen Ümit Milli Takımı oyuncusu Umut Bozok, Fransa’da bir televizyon programına konuk oldu. Yeşil sahada gösterdiği performans ile taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan ve bir çok kulübü peşinde koşturan Umut, futbolculuk kariyerinden önceki hayatı ve müziği olan ilgili ile de herkesi büyüledi.

Programda ünlü olmadan önceki hayatını anlatan Bozok, “Babam kaynakçıydı, fakat kazandığı 5 kişilik bir aile için yetmiyordu. Düğünlerde saz çalıyordu aynı zamanda geçim sıkıntımızı çözmek için. Müzik sevgisini de bize o aşıladı. Babamla beraber çalışmak için birçok kez düğünlere katıldığım oldu.” açıklaması ile izleyenleri şaşırttı.

Programın ilerleyen bölümlerinden Bozok yeşil sahalarda olduğu gibi müzikte de yetenekli olduğunu izleyicilere gösterdi. Stüdyoya getirilen piyanonun başına geçen Bozok, izleyicileri adeta büyüledi.