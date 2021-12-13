  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Galatasaray maçı sonrası Sivasspor'dan tepki çeken paylaşım

Galatasaray maçı sonrası Sivasspor'dan tepki çeken paylaşım

Galatasaray maçı sonrası Sivasspor'dan tepki çeken paylaşım

Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor, Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti. Sivasspor'un maç sonu paylaşımı büyük tepki çekti.

Galatasaray, Süper Lig'de üst üste 5. puan kaybını yaptı. Sarı-kırmızılılar deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 1-0 yenildi.

Sivas 4 Eylül Stadı’ndaki maçta devre 0-0 sona erdi. Demir Grup Sivasspor 80. dakikada Faysal Fajr’n attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Gol öncesi Luyindama ile çarpışan Fernando Muslera oyuna devam edemedi ve sahadan sedye ile çıkartıldı. Dizinden sakatlanan Uruguaylı kalecinin durumu çekilecek MR sonrası netlik kazanacak.

Ev sahibi takım, twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Muslera'nın yerde yattığı anın fotoğrafını kullanırken daha sonra bu paylaşımı sildi.

 Ligde üst üste 5. puan kaybını yapan Galatasaray gelecek hafta sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Sarı-kırmzılılar 16. haftayı 23 puanla, lider Trabzonspor’un 16 puan gerisinde kapattı.

Etiketler SİVASSPOR MAÇ galatasaray
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Şampiyonlar Ligi kura çekimi skandal hata sonrası tekrarlandı: İşte yeni eşleşmeler
Dolar, Euro ve altında ipin ucu kaçtı!
Hazır mısınız ? Önce yağmur ardından kar geliyor! Tarih verildi
Cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz son hali şaşkına çevirdi
Ünlü oyuncuya iğrenç taciz! Güzel oyuncu uğradığı tacizi böyle anlattı
Bizim mutsuzluğumuz onların mutluluğu oldu!
Sadece 7 bin TL'ye kendi otomobilini yaptı
Türk Bayrağı'nı koparan turiste dayak kamerada
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in karın kası olay oldu
Asansörde genç kıza tecavüz girişimi!