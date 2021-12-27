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Galatasaray, Mostafa Mohamed ile ilgili kararını verdi

Galatasaray, Mostafa Mohamed ile ilgili kararını verdi

Galatasaray'da devre arası yapılması planlanan forvet takviyesi için ilk adım atıldı.

Galatasaray'da performansından memnun kalınmayan Mostafa Mohamed ile ilgili flaş gelişmeler yaşandı. Fatih Terim'in raporu doğrultusunda Mısırlı golcünün bonservisinin alınmasına karar verildi. İşte detaylar...

4 MİLYON DOLAR

Opsiyonu kullanmak için 1 Temmuz 2022'ye kadar zamanı olan Galatasaray işi bitirdi. 4 milyon Dolarlık bonservisini ödemeye karar veren sarı-kırmızılı yönetimin bu ödemeyi ne zaman yapılacağıyla ilgili kısa süre içinde bir açıklama yapılması bekleniyor. Mostafa'nın sözleşmesi de 3 yıllık olacak.

Etiketler GALATASARAY TRANSFER
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