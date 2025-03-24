  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Galatasaray'da 13 futbolcu milli takımlardan davet aldı

Galatasaray'da 13 futbolcu milli takımlardan davet aldı

Galatasaray'da 13 futbolcu milli takımlardan davet aldı
Güncelleme:

Dünya futbolunda milli araya girilirken Galatasaray'da 13 futbolcu milli takımlardan davet aldı.

Brezilya - Kolombiya maçında Davinson Sanchez 75 dakika sahada kalırken, sakatlandığı düşünülünce yerine Carlos Cuesta oyuna girdi ve o da maçın geri kalan bölümünde sahada yer aldı. Kolombiya maçı 2-1 kaybetti. Przemyslaw Frankowski, Litvanya karşısında 90 dakikada sahada kaldı ve maça sol çizgide başladı. Polonya ikinci maçını bu akşam Malta ile oynayacak.

Victor Osimhen, Nijerya'nın Ruanda deplasmanında oynadığı maçta yine yıldızlaşan isim oldu ve attığı golle maçın skorunu belirledi. Nijerya'nın 2-0'lık galibiyetini sağlayan Osimhen 77'de oyundan çıktı. Nijerya ikinci maçını yarın Zimbabve ile oynayacak. Alvaro Morata, Hollanda ile oynanan ilk maçta 66 dakika süre alırken, Mario Lemina Kenya maçında 90 dakika forma giydi. Ay-yıldızlılara karşı oynayan Macaristan'da ise Roland Sallai hiç süre alamadı.

A Milli Takım'da Abdülkerim Bardakcı iki maçta da 90 dakika forma giydi. Deplasmandaki 3-0'lık galibiyette bir de gol attı. Barış Alper Yılmaz ilk maçta 46, ikinci maçta 27 dakika forma giyerken, son maçta da bir asist kaydetti.

Kaan Ayhan, içerideki maçta 27 dakika oynadı. Sarı-kırmızılı ekibin yeni transferlerinden Eren Elmalı iki maçta da 90 dakika forma giyerek göz doldurdu. Ahmed Kutucu ve Yunus Akgün ise süre almadı.

DHA

Etiketler Galatasaray Galatasaray milli takım
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Zam yağmuruna hazır olun! Benzine de, motorine de, LPG'ye de zam geliyor! Zam yağmuruna hazır olun! Benzine de, motorine de, LPG'ye de zam geliyor! Dere yatağından at ve eşek atıkları fışkırdı! Dere yatağından at ve eşek atıkları fışkırdı! 38 yaşında içtiği son sigara ölümüne neden oldu 38 yaşında içtiği son sigara ölümüne neden oldu Kayyum sonrası Şişli'deki Ekrem İmamoğlu afişleri indirildi Kayyum sonrası Şişli'deki Ekrem İmamoğlu afişleri indirildi Saraçhane'de sabah saatlerinde herkesi şaşırtan manzara Saraçhane'de sabah saatlerinde herkesi şaşırtan manzara Özel'in boykot çağrısı NTV'ye ''yarım'' geri adım attırdı Özel'in boykot çağrısı NTV'ye ''yarım'' geri adım attırdı Kocaeli'ndeki protestolarda ortalık karıştı: Onlarca gözaltı var! Kocaeli'ndeki protestolarda ortalık karıştı: Onlarca gözaltı var! Türkiye'nin yeşil cennetindeki bu mahalle ölümün eşiğinde yaşıyor! Türkiye'nin yeşil cennetindeki bu mahalle ölümün eşiğinde yaşıyor! İstanbul'daki Nevruz kutlamalarındaki skandal görüntüler sonrası harekete geçildi! İstanbul'daki Nevruz kutlamalarındaki skandal görüntüler sonrası harekete geçildi! Ümit Özdağ, Silivri'de Ekrem İmamoğlu'nu ilk gördüğü anı anlattı Ümit Özdağ, Silivri'de Ekrem İmamoğlu'nu ilk gördüğü anı anlattı
CHP ön seçim sonuçlarını açıklayıp, Ekrem İmamoğlu'nun adaylığını resmen ilan etti! CHP ön seçim sonuçlarını açıklayıp, Ekrem İmamoğlu'nun adaylığını resmen ilan etti! Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'ndan romantik evlenme teklifi Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'ndan romantik evlenme teklifi Allah kahretsin! Kucaklarındaki minik çocuklar ''kiralık'' çıktı! Allah kahretsin! Kucaklarındaki minik çocuklar ''kiralık'' çıktı! Polisin göstericiler karşı kullandığı ''paintball'' tüfeğinin ne ateşledi ortaya çıktı! Polisin göstericiler karşı kullandığı ''paintball'' tüfeğinin ne ateşledi ortaya çıktı! Türkiye'nin 40 yıllık dev şirketi konkordato ilan etti Türkiye'nin 40 yıllık dev şirketi konkordato ilan etti Ankara'da polis ile göstericiler karşı karşıya geldi: Gözaltılar var! Ankara'da polis ile göstericiler karşı karşıya geldi: Gözaltılar var! İstanbul'da ''İmamoğlu'' protestolarına katılanlara operasyon: Çok sayıda gözaltı var İstanbul'da ''İmamoğlu'' protestolarına katılanlara operasyon: Çok sayıda gözaltı var İmamoğlu'nun tutuklanıp cezaevine konulması gazete manşetlerinde... İmamoğlu'nun tutuklanıp cezaevine konulması gazete manşetlerinde... A Millilerimizin 2026 Dünya Kupası Elemeleri’ndeki rakipleri belli oldu A Millilerimizin 2026 Dünya Kupası Elemeleri’ndeki rakipleri belli oldu İmamoğlu tutuklanarak cezaevine konuldu Dolar, Euro, altın ve gümüşün tepkisi bu oldu İmamoğlu tutuklanarak cezaevine konuldu Dolar, Euro, altın ve gümüşün tepkisi bu oldu