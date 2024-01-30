Galatasaray'da bir ayrılık daha

Galatasaray'dan ayrılan İspanyol sol bek Angelino, sezon sonuna kadar İtalya'nın Roma takımına transfer oldu.

İtalya ekibi Roma, Angelino'yu sezon sonuna kadar kiraladı.

Roma'dan yapılan açıklamada, 27 yaşındaki İspanyol defans oyuncusu Angelino'nun, Alman ekibi Leipzig'den 30 Haziran'a kadar kiralık olarak transfer edildiği duyuruldu.

İtalyan ekibi, yapılan anlaşma kapsamında satın alma opsiyonunu da elinde bulunduruyor.

Yeni kulübünün internet sitesine açıklamada bulunan Angelino, "İnanılmaz tarihi olan büyük bir kulübün parçası olmaktan gurur duyuyorum." ifadesini kullandı.

GALATASARAY VEDA MESAJI YAYIMLADI

Kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Galatasaray formasıyla vermiş olduğun emek ve katkılardan dolayı teşekkürler Angelino. Bundan sonraki kariyerinde başarılar." denildi.

Sarı-kırmızılıların sezon başında Almanya ekibi Leipzig'ten kiralık olarak kadrosuna kattığı İspanyol sol bek, 2023-2024 sezonun sonuna kadar İtalya'nın Roma Kulübüne transfer oldu.

Alman ekibi Leipzig'den sezon başında kiralanarak sarı-kırmızılı takıma katılan İspanyol futbolcu, bu sezon Galatasaray'da 19 resmi maçta forma giydi.

Galatasaray formasıyla Trendyol Süper Lig'de 1 asist yapan İspanyol sol bek, Avrupa'da ise 11 maçta 1 gol kaydetti.