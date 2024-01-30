  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Galatasaray'da bir ayrılık daha

Galatasaray'da bir ayrılık daha

Galatasaray'da bir ayrılık daha
Güncelleme:

Galatasaray'dan ayrılan İspanyol sol bek Angelino, sezon sonuna kadar İtalya'nın Roma takımına transfer oldu.

İtalya ekibi Roma, Angelino'yu sezon sonuna kadar kiraladı.

Roma'dan yapılan açıklamada, 27 yaşındaki İspanyol defans oyuncusu Angelino'nun, Alman ekibi Leipzig'den 30 Haziran'a kadar kiralık olarak transfer edildiği duyuruldu.

İtalyan ekibi, yapılan anlaşma kapsamında satın alma opsiyonunu da elinde bulunduruyor.

Yeni kulübünün internet sitesine açıklamada bulunan Angelino, "İnanılmaz tarihi olan büyük bir kulübün parçası olmaktan gurur duyuyorum." ifadesini kullandı.

GALATASARAY VEDA MESAJI YAYIMLADI

Kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Galatasaray formasıyla vermiş olduğun emek ve katkılardan dolayı teşekkürler Angelino. Bundan sonraki kariyerinde başarılar." denildi.

Sarı-kırmızılıların sezon başında Almanya ekibi Leipzig'ten kiralık olarak kadrosuna kattığı İspanyol sol bek, 2023-2024 sezonun sonuna kadar İtalya'nın Roma Kulübüne transfer oldu.

Alman ekibi Leipzig'den sezon başında kiralanarak sarı-kırmızılı takıma katılan İspanyol futbolcu, bu sezon Galatasaray'da 19 resmi maçta forma giydi.

Galatasaray formasıyla Trendyol Süper Lig'de 1 asist yapan İspanyol sol bek, Avrupa'da ise 11 maçta 1 gol kaydetti.

Etiketler Galatasaray galatasaray takım transfer
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İsrail güçlerinden doktor kılığına hastane baskını: 3 Filistinliyi katlettiler İsrail güçlerinden doktor kılığına hastane baskını: 3 Filistinliyi katlettiler ORC'den bir yerel seçim anketi daha: Gaziantep'te kim kazanır? ORC'den bir yerel seçim anketi daha: Gaziantep'te kim kazanır? İntihar girişimi böyle bitti... Korku dolu anlar kamerada! İntihar girişimi böyle bitti... Korku dolu anlar kamerada! Denize kıyısı olmayan ilimizde devlet desteği ile balık çiftliği kurdu Denize kıyısı olmayan ilimizde devlet desteği ile balık çiftliği kurdu Fatih Altaylı: ''İktidarın kiraladığı gazeteciler var'' Fatih Altaylı: ''İktidarın kiraladığı gazeteciler var'' CHP itiraz etmişti: YSK'dan oy pusulası kararı CHP itiraz etmişti: YSK'dan oy pusulası kararı Dolar ile altın uçuşa geçti Dolar ile altın uçuşa geçti Erdoğan ''terörist'' demişti: Can Atalay'ın vekilliği düşürüldü Erdoğan ''terörist'' demişti: Can Atalay'ın vekilliği düşürüldü Ufak Tefek Cinayetler'in genç yıldızıydı... Son halini gören tanıyamadı Ufak Tefek Cinayetler'in genç yıldızıydı... Son halini gören tanıyamadı 82 km'lik yolda 96 km ile giden sürücüye 150 bin 600 TL EDS cezası 82 km'lik yolda 96 km ile giden sürücüye 150 bin 600 TL EDS cezası