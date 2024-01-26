Galatasaray'da Sacha Boey rekor bir ücretle Bayern Münih'e gidiyor

Galatasaray'ın, Bayern Münih ile sağ bek Sacha Boey’in transferi konusunda anlaştığı iddia edildi.

İki kulüp arasında sona gelinen resmi görüşmelerin ardından teklifini artıran Alman devi Bayern Münih, Fransız futbolcuyu kadrosuna katmak üzere.

Yönetimden alınan bilgiye göre Galatasaray ile Bayern Münih arasındaki Sacha Boey pazarlığı son aşamaya gelirken, Alman temsilcisinin sarı-kırmızılıların transfer şartlarını kabul ettiği öğrenildi.

İstanbul’a özel uçakla gelen Bayern Münih yetkililerinin resmi açıklamanın gelmesinin ardından Boey ile Münih'e dönmesi bekleniyor.

SÖZLEŞME DETAYLARI

Sacha Boey, 30 milyon euro ve bonuslar karşılığında Bayern Münih'e transfer oldu. Bu bonservis bedeli, Türkiye Ligi'nin gelmiş geçmiş en pahalı satışı olarak tarihe geçecek.

Bayern Münih, Fransız yıldızla 4,5 yıllık sözleşme imzalayacak. Boey, yıllık 3 milyon euronun üzerinde ücret alacak.

Boey'un yarın Münih'e gidip sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.