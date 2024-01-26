  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Galatasaray'da Sacha Boey rekor bir ücretle Bayern Münih'e gidiyor

Galatasaray'da Sacha Boey rekor bir ücretle Bayern Münih'e gidiyor

Galatasaray'da Sacha Boey rekor bir ücretle Bayern Münih'e gidiyor
Güncelleme:

Galatasaray'ın, Bayern Münih ile sağ bek Sacha Boey’in transferi konusunda anlaştığı iddia edildi.

İki kulüp arasında sona gelinen resmi görüşmelerin ardından teklifini artıran Alman devi Bayern Münih, Fransız futbolcuyu kadrosuna katmak üzere.

Yönetimden alınan bilgiye göre Galatasaray ile Bayern Münih arasındaki Sacha Boey pazarlığı son aşamaya gelirken, Alman temsilcisinin sarı-kırmızılıların transfer şartlarını kabul ettiği öğrenildi.

İstanbul’a özel uçakla gelen Bayern Münih yetkililerinin resmi açıklamanın gelmesinin ardından Boey ile Münih'e dönmesi bekleniyor.

SÖZLEŞME DETAYLARI

Sacha Boey, 30 milyon euro ve bonuslar karşılığında Bayern Münih'e transfer oldu. Bu bonservis bedeli, Türkiye Ligi'nin gelmiş geçmiş en pahalı satışı olarak tarihe geçecek.

Bayern Münih, Fransız yıldızla 4,5 yıllık sözleşme imzalayacak. Boey, yıllık 3 milyon euronun üzerinde ücret alacak.

Boey'un yarın Münih'e gidip sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor. 

Etiketler Galatasaray galatasaray transfer Sacha Boey
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'da beklenen kar yağışı sonuna geliyor! AKOM tarih verdi İstanbul'da beklenen kar yağışı sonuna geliyor! AKOM tarih verdi Yılın ilk faiz kararı sonrasında mevduat faizlerinde beklenmeyen değişim Yılın ilk faiz kararı sonrasında mevduat faizlerinde beklenmeyen değişim Doğanın ''kılcal damarları'' havadan görüntülendi! Mest eden manzara Doğanın ''kılcal damarları'' havadan görüntülendi! Mest eden manzara Bilim insanları zengin ve fakir yüz tipini belirledi Bilim insanları zengin ve fakir yüz tipini belirledi İTÜ profesörü İstanbul'da deprem hazırlığı için gerekli süreyi açıkladı İTÜ profesörü İstanbul'da deprem hazırlığı için gerekli süreyi açıkladı Dolar/TL'den rekor üstüne rekor! Dolar/TL'den rekor üstüne rekor! Artık berber bile lüks... Saç kesim fiyatları aldı başını gidiyor Artık berber bile lüks... Saç kesim fiyatları aldı başını gidiyor İstanbul'da elektrik kesintisi: 14 ilçe karanlığa gömülecek İstanbul'da elektrik kesintisi: 14 ilçe karanlığa gömülecek Zürafalarla aşk yaşayan fenomen Kızılcık Şerbeti'ne transfer oldu Zürafalarla aşk yaşayan fenomen Kızılcık Şerbeti'ne transfer oldu Tayland'da korkunç olay! Ayı saldırısından kolunu keserek kurtuldu Tayland'da korkunç olay! Ayı saldırısından kolunu keserek kurtuldu