Galatasaray'da Serdar Aziz şoku

Galatasaray'da, Serdar Aziz zemin mağduru oldu. Sarı kırmızılıların dün akşam yaptığı antrenmanın son bölümünde Serdar Aziz'in, zemindeki çukura basması sonrasında ayak bileğini burktuğu açıklandı.

Serdar'ın tedbir amaçlı antrenmana alınmadığı ve 2 gün tedavi olacağı belirtildi.

Serdar'ın durumunun çok ciddi olmadığı ancak Hertha Berlin ile oynanacak hazırlık maçında görev alamayacağı belirtildi. Mariano ve Koray Günter ise salonda kuvvetlendirme çalışmasına tabii tutulurken, yarın takımla antrenmanlara katılacakları belirtildi.