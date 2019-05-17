Galatasaray'da Sinan Gümüş, antrenmanı yarıda bıraktı

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen ilk yarım saati basına açık antrenmandan önce tesis çalışanları, Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon olan sarı-kırmızılıları saha kenarına çağırarak, tezahüratlarla alkışladı.
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın da takip ettiği antrenmanda keyifli oldukları gözlenen futbolcular, ısınma hareketlerinin
ardından yarı sahada çift kale maç yaptı.
Bu arada sağ baldırında ağrı hisseden Sinan Gümüş, antrenmanı yarıda bıraktı.
Sarı-kırmızılılar, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.